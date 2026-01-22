محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية الـ51 بنادي الصيد بحي الدقي

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة معرض الحرف اليدوية والتراثية الـ51 المقام بنادي الصيد الرياضي بحي الدقي، والذي يستمر خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري، ويضم المعرض منتجات متميزة للأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ باكيات المعرض مشيدًا بجودة المعروضات وتنوعها وتميزها فضلًا عن ملاءمة أسعارها، مؤكدًا حرص محافظة الجيزة على تقديم الدعم الكامل والمستمر للأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية من أبناء المحافظة، وإتاحة المعارض والملتقيات المختلفة لهم لعرض وتسويق منتجاتهم، بما يسهم في فتح آفاق عمل جديدة وتنمية مشروعاتهم الصغيرة.

وأكد محافظ الجيزة أن دعم الصناعات والحرف اليدوية يأتي في إطار توجه الدولة نحو تمكين الفئات المنتجة اقتصاديًا، وتعزيز دور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل حقيقية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ المناسب لتسويق منتجات هذه الفئات وربطها بالمنافذ المختلفة.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني بصفة عامة، ونادي الصيد بصفة خاصة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس دور الأندية والمؤسسات في دعم المبادرات المجتمعية والتنموية، لافتًا إلى أن المعارض السابقة حققت نجاحًا ملحوظًا وإقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

وشدد المحافظ على أهمية توقيت إقامة المعرض هذا العام، إذ يضم، إلى جانب معروضات الأعمال اليدوية والحرفية، منتجات خاصة بشهر رمضان المبارك، بما يتيح الفرصة للمواطنين لتوفير احتياجاتهم للشهر الكريم بجودة متميزة وأسعار مناسبة.

وفي ختام الافتتاح، أكد محافظ الجيزة استمرار المحافظة في تنظيم العديد من المعارض خلال الفترة المقبلة لأصحاب الحرف والصناعات اليدوية، بالتعاون مع الأندية ومراكز الشباب ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف إتاحة فرص أكبر لعرض منتجاتهم ودعم تسويقها.

وجاء الافتتاح بحضور هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وعبد الله غراب، رئيس مجلس إدارة نادي الصيد الرياضي، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، وعزة وهدان، المشرف على إدارة السياحة.