ماذا كان يقول النبي مع استقبال أول أيام شعبان ؟
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يبحث مع صندوق التنمية الحضرية مخطط إعادة تخطيط منطقة عزيز عزت

أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطوات التنفيذ بمشروع إعادة تخطيط منطقة عزيز عزت وذلك بحضور المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية وهند عبد الحليم نائب المحافظ  . 

وأشار المهندس عادل النجار إلى حرص المحافظة على توفير السكن الملائم والآمن للمواطنين من أهالي الجيزة وتفادي الحوادث التي قد تقع بالمناطق المصنفة كمناطق خطورة داهمة بالأحياء والمراكز والمدن حفاظًا على أرواح المواطنين وتأمين سلامتهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في بيئة سكنية حضارية وطموحة لهم ولأبنائهم.
وفي هذا الصدد استمع المحافظ إلى معدلات إنجاز أعمال الحصر الذي تنفذه لجان العمل التابعه للمحافظة الي جانب مراحل تنفيذ المشروع . 
كما ناقش المحافظ مع صندوق التنمية الحضرية توفير التعويضات المادية الملائمة لكل حالة وفقًا للتقديرات الفنية وبالاستعانة بمكتب مقيم عقاري معتمد.
كما اطّلع المحافظ على البدائل السكنية المقترحة للأهالي والخاصة بتوفير وحدات سكنية بديلة بالمشروعات السكنية المختلفة، موجّهًا بعقد لقاءات وحوارات مجتمعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لإشراك المواطنين في مراحل المشروع وشرح العوائد المتوقعة منه، وآليات تحديد التعويضات والبدائل المتاحة، والاستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم في هذا الشأن، مع التأكيد على تنظيم جولات ميدانية للراغبين منهم للاطلاع على مواقع الإسكان البديل على أرض الواقع.
وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة حريصة على تنفيذ مشروعات التطوير وفق أسس عادلة وشفافة وبما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي للمواطنين مشددًا على أن أي خطوة يتم اتخاذها لن تتم إلا بعد دراسة متأنية، وبما يضمن الحفاظ على حقوق الأهالي وتحقيق الصالح العام، في إطار رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية للمتابعة والتخطيط ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمستشار محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة، و والمستشار محمد القرشي المستشار القانوني لصندوق التنمية الحضرية، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة، وأشرف بكر رئيس حي إمبابة، ومديرو الإدارات والهيئات المعنية، وممثلو صندوق التنمية الحضرية.

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

انقطاع المياه

قطع المياه 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة.. المواعيد والأماكن

أسعار السجائر

كليوباترا ثابتة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 في المحلات والأسواق

الكاكاو باللبن

رغم احتياجه للتدفئة.. 6 فئات ممنوعة من شرب الكاكاو باللبن

زينة رمضان 2026

أسعار زينة رمضان 2026 في مصر.. أشكال جديدة تناسب كل الأذواق

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

طريقة عمل بسكوت القهوة

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

