محافظ الجيزة يبحث مع صندوق التنمية الحضرية مخطط إعادة تخطيط منطقة عزيز عزت

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطوات التنفيذ بمشروع إعادة تخطيط منطقة عزيز عزت وذلك بحضور المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية وهند عبد الحليم نائب المحافظ .

وأشار المهندس عادل النجار إلى حرص المحافظة على توفير السكن الملائم والآمن للمواطنين من أهالي الجيزة وتفادي الحوادث التي قد تقع بالمناطق المصنفة كمناطق خطورة داهمة بالأحياء والمراكز والمدن حفاظًا على أرواح المواطنين وتأمين سلامتهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في بيئة سكنية حضارية وطموحة لهم ولأبنائهم.

وفي هذا الصدد استمع المحافظ إلى معدلات إنجاز أعمال الحصر الذي تنفذه لجان العمل التابعه للمحافظة الي جانب مراحل تنفيذ المشروع .

كما ناقش المحافظ مع صندوق التنمية الحضرية توفير التعويضات المادية الملائمة لكل حالة وفقًا للتقديرات الفنية وبالاستعانة بمكتب مقيم عقاري معتمد.

كما اطّلع المحافظ على البدائل السكنية المقترحة للأهالي والخاصة بتوفير وحدات سكنية بديلة بالمشروعات السكنية المختلفة، موجّهًا بعقد لقاءات وحوارات مجتمعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لإشراك المواطنين في مراحل المشروع وشرح العوائد المتوقعة منه، وآليات تحديد التعويضات والبدائل المتاحة، والاستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم في هذا الشأن، مع التأكيد على تنظيم جولات ميدانية للراغبين منهم للاطلاع على مواقع الإسكان البديل على أرض الواقع.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة حريصة على تنفيذ مشروعات التطوير وفق أسس عادلة وشفافة وبما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي للمواطنين مشددًا على أن أي خطوة يتم اتخاذها لن تتم إلا بعد دراسة متأنية، وبما يضمن الحفاظ على حقوق الأهالي وتحقيق الصالح العام، في إطار رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية للمتابعة والتخطيط ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمستشار محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة، و والمستشار محمد القرشي المستشار القانوني لصندوق التنمية الحضرية، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة، وأشرف بكر رئيس حي إمبابة، ومديرو الإدارات والهيئات المعنية، وممثلو صندوق التنمية الحضرية.