محافظ الجيزة يلتقي مدير عام منطقة الوعظ الجديد

التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالدكتور عبد اللطيف سيد حسانين مدير عام منطقة وعظ الجيزة الجديد وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين محافظة الجيزة والمؤسسات الدعوية والدينية.

وخلال اللقاء رحّب محافظ الجيزة بمدير عام منطقة وعظ الجيزة متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة ومؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به منطقة الوعظ في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية ونشر الوعي المجتمعي بما يسهم في دعم جهود الدولة في بناء الإنسان والحفاظ على تماسك المجتمع.

وأكد المحافظ على ضرورة تنظيم قوافل دعوية وتوعوية بالمناطق النائية بما يسهم في نشر صحيح الدين وتعزيز القيم الإيجابية ومواجهة الأفكار المتطرفة والوصول بالخدمات الدعوية إلى مختلف أنحاء المحافظة.

وأشار محافظ الجيزة إلى حرص المحافظة على دعم كافة المبادرات الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي والتكامل بين الجهات التنفيذية والدعوية بما يحقق الصالح العام ويعود بالنفع على المواطنين.

ومن جانبه أعرب الدكتور عبد اللطيف سيد حسانين عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الجيزة على حسن الاستقبال، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون مع محافظة الجيزة خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ برامج دعوية تسهم في خدمة أبناء المحافظة.