محافظ الجيزة يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز رعاية وتشغيل الشباب

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماع مجلس إدارة جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة لمتابعة أنشطة الجهاز وبحث سبل تعظيم الاستفادة من إمكاناته لخدمة شباب الخريجين.

وخلال الاجتماع تم البت في الطلبات المقدمة من شباب الخريجين للحصول على محلات أو قروض حيث بلغ عدد الطلبات التي تمت دراستها 30 طلبًا.

كما استعرض المجلس الموقف الحالي لعدد من أسواق شباب الخريجين التابعة للجهاز ومن بينها تطوير سور النادي السويسري بمنطقة الكيت كات الذي يضم 27 محلاً، منهم 14 محلاً مستغلًا، إلى جانب أعمال التوسعة وإنشاء محلات جديدة بسوق ماتوسيان أسفل كوبري فيصل.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مقترحات ضم أسواق بأحياء الطالبية وجنوب الجيزة إلى جهاز رعاية وتشغيل الشباب.

وكلف المحافظ الجهاز بـضرورة متابعة تحسين ورفع كفاءة الحالة الإنشائية لبعض الأسواق والعمل على استغلال المحلات غير المستغلة وطرحها أمام الشباب لتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم شباب الخريجين وتوفير منافذ ملائمة لهم للعمل والإنتاج مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار توجيهات الدولة بالاهتمام بالشباب باعتبارهم عماد المستقبل وركيزة أساسية للتنمية.

حضر الاجتماع كل من هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، وأشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة جهاز رعاية وتشغيل الشباب.