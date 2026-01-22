نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات الصرف الصحي بقرى كرداسة والصف وأطفيح

ترأس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بقرى مراكز كرداسة و الصف وأطفيح وذلك في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمتابعة مشروعات البنية التحتية بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين .

وخلال الاجتماع كلف نائب المحافظ بإجراء حصر دقيق لكافة الشوارع المتبقية والمقرر خدمتها بمشروعات الصرف الصحي لاستكمال الإجراءات التنسيقية مع الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، تمهيدًا لتنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للجهاز خلال فترة زمنية وجيزة.



كما ناقش الاجتماع موقف أرض محطة مياه الشرب بأبو رواش بمركز كرداسة مؤكدًا على ضرورة سرعة التنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأرض، ودعم مشروعات البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد نائب محافظ الجيزة على أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، باعتبارهما من أولويات العمل التنفيذي، لما لهما من تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ومراعاة معايير الجودة والسلامة أثناء التنفيذ، بما يحقق مستهدفات مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة.



حضر الاجتماع هاني هاشم مدير الإدارة المركزية للتنفيذ بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وممثلي الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والمرافق ورؤساء مراكز الصف واطفيح وكرداسة .