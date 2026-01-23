تحصين وتعقيم 5090 كلبًا ضالًا ضمن خطة منظمة للحد من الظاهرة بالجيزة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار جهود المحافظة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، في إطار يوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة، مع الالتزام بالمعايير الإنسانية والبيئية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تحصين وتعقيم 5090 كلبًا ضالًا خلال الستة أشهر الماضية بمختلف القطاعات، وذلك من خلال مديرية الطب البيطري وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن خطة مستمرة للسيطرة على الظاهرة والحد من انتشارها.



وفي هذا السياق، وجّه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتحديد أماكن مناسبة لإقامة شلاتر مخصصة، بما يتيح التعامل الآمن والمنظم مع الكلاب الضالة دون الإضرار بالتوازن البيئي أو التأثير السلبي على المناطق السكنية.



وأوضح محافظ الجيزة أن مديرية الطب البيطري تواصل العمل بالتعاون مع جامعة القاهرة ومنظمات المجتمع المدني، من خلال دعم الفرق البيطرية وتكثيف حملات التحصين والتعقيم، وفق آليات علمية معتمدة.



وشدد محافظ الجيزة على استمرار المتابعة الميدانية، وسرعة فحص شكاوى المواطنين والتعامل معها بكل حسم، بما يحقق الانضباط ويحافظ على سلامة المواطنين دون الإخلال بالبعد الإنساني.