وزير الرياضة يطلق أجازة × مركز شباب 2 فيديو كونفرنس من الجيزة

دشن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد ظهر اليوم الجمعة الموافق 23/1/2026، مبادرة "إجازة × مركز شباب 2" بمحافظة الجيزة، وذلك للعام الثاني على التوالي، جاء التدشين بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وكابتن جمال عبد الحميد كابتن منتخب مصر ونادي الزمالك، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لاستثمار إجازة منتصف العام وتعظيم دور مراكز الشباب كمساحات آمنة وجاذبة للنشء والشباب، موجّهًا بتعميم تنفيذ المبادرة على مستوى مديريات الشباب والرياضة بجميع محافظات الجمهورية.

شهد التدشين الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، والدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة عدد من قيادات المديرية، السيد إيهاب فاوي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، والدكتورة إيمان رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب، حيث تم التدشين من داخل مركز شباب أرض اللواء التابع لإدارة شباب العجوزة، مع مشاركة موسعة عبر الشاشات داخل 217 مركز شباب بمختلف إدارات المحافظة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة "إجازة × مركز شباب 2" تمثل أحد النماذج الناجحة التي تتبناها الوزارة لتعظيم دور مراكز الشباب، وتحويلها إلى منصات فاعلة لاكتشاف المواهب وبناء الشخصية المصرية، من خلال برامج متنوعة تستجيب لاحتياجات النشء والشباب خلال فترات الإجازات، وتسهم في تنمية قدراتهم البدنية والثقافية والاجتماعية في بيئة آمنة ومحفزة، مشيرًا إلى أن تعميم المبادرة على مستوى الجمهورية يعكس ثقة الوزارة في نجاح التجربة وتحقيقها لأهدافها المجتمعية.

وتنطلق المبادرة بشكل متزامن داخل جميع مراكز الشباب بمحافظة الجيزة، بعدد 217 هيئة شبابية، وتشمل تنفيذ 762 برنامجًا ومشروعًا متنوعًا داخل مراكز الشباب، تغطي الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية والعلمية والكشفية والتطوعية، بما يلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، ويعزز من دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية متكاملة.

وتستهدف مبادرة «إجازة × مركز شباب 2» الوصول إلى عدد 49,602 مستفيد من النشء والشباب خلال فترة إجازة نصف العام، وفق برنامج زمني معد لذلك، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فترة الإجازة، وتنمية مهارات الشباب وبناء قدراتهم.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق المبادرة، وأن مراكز الشباب جاهزة بالكامل لاستقبال النشء والشباب خلال إجازة منتصف العام، مشيرًا إلى أن المبادرة تنفذ داخل 217 مركز شباب على مستوى 19 إدارة فرعية بالمحافظة، بما يعكس حجم الجهد المبذول والتنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة تحظى بدعم كامل من وزارة الشباب والرياضة، وتأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الشبابية والرياضية، وفتح مراكز الشباب أمام جميع فئات المجتمع.

وفي ختام التدشين، أُعلن أن المبادرة تُختتم بمراكز شباب الواحات البحرية خلال الفترة من 5/2/2026 حتى 7/2/2026، مع استمرار المتابعة الميدانية لسير تنفيذ الأنشطة والبرامج.

