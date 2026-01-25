قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الجيزة يفتتح توسعات قسم الرعاية المركزة بمستشفى الحوامدية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة توسعات قسم الرعاية المركزة بمستشفى الحوامدية العام والتي شملت إضافة 16 سريرًا جديدًا ليصل إجمالي عدد أسِرّة الرعاية المركزة إلى 55 سريرًا، إلى جانب 5 أسِرّة مخصصة للحروق.

 وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أن التوسعات الجديدة تأتي ضمن خطة رفع قدرات المستشفيات العامة وتحسين مستوى الرعاية الصحية بما يسهم في تخفيف الضغط على أقسام الرعاية الحرجة وتقديم خدمة طبية لائقة لأهالي مدينة الحوامدية والمناطق المجاورة.
 

وخلال جولته التفقدية اطمأن المحافظ على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بقسم الرعاية المركزة كما تفقد تجهيزات وحدة رعاية القلب ووحدة الشهيد نقيب زياد عصام إدريس لرعاية القلب الجاري تنفيذها بعدد 9 أسِرّة وذلك تمهيدًا لدخولها الخدمة ودعم منظومة علاج أمراض القلب بالمستشفى إلى جانب تفقد وحدة قسطرة القلب وعدد من الأقسام المختلفة.
 

كما شملت الجولة تفقد قسم حضّانات الأطفال المبتسرين والذي يضم 28 حضّانة من بينها حضّانات مزودة بأجهزة تنفس صناعي ومدعمة بشبكة أكسجين وغرفة عزل فضلًا عن متابعة مشروع تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.
 

وشدد محافظ الجيزة على أهمية حسن استغلال الإمكانيات المتاحة والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى مع المتابعة المستمرة لضمان انتظام تقديم الخدمات الصحية على الوجه الأمثل.
 

وحرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب الأطقم الطبية للتأكد من عدم وجود أي نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية .
 

كما التقى المحافظ بعدد من أهالي المرضى موجّهًا بضرورة توفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة وتلبية احتياجات المرضى من الأدوية والخدمات الصحية.
 

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع مديرية الشؤون الصحية بالجيزة لتوفير الاحتياجات اللازمة للمستشفيات من تجهيزات وأطقم طبية مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي.
 

رافق المحافظ خلال الجولة كل من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والنائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وعبد الخالق فرج رئيس مدينة الحوامدية، واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

