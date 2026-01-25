قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل شهر رمضان 2026 .. اعرف أسعار السلع في الأسواق | فيديو
لتعزيز النمو الاقتصادي.. مدبولي يفتح ملف الطاقة: استثمارات جديدة ومشروعات عملاقة قيد التنفيذ
تحسبا لاختراق حدودي من الأردن.. إسرائيل تعيد تأهيل مواقع عسكرية مهجورة
روسيا : نراقب خطط القبة الذهبية الأمريكية وجرينلاند مهمة لأمننا القومي
شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الدولة ويؤكد: سيادة القانون أساس الاستقرار
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
نقل الكهرباء توقّع عقدًا جديدًا لتدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026
ناد إماراتي يصدم الأهلي في الميركاتو الشتوي| تفاصيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان
من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

نقل الكهرباء توقّع عقدًا جديدًا لتدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026

خلال توقيع العقود
خلال توقيع العقود
وفاء نور الدين

وقّعت اليوم المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء،  بحضور المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندسة زينب قمر، رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق، عقدا جديدا يتضمن  توريد والإشراف على التركيب والاختبارات ل (8) محولات قدرة سعة 175 م.ف.أ، بجهود 22/66/220–11 ك.ف، لصالح محطات محولات (الاقتصادية 100 – جنوب الغردقة – كرموز – سلوا).

ويهدف المشروع إلى تأمين خطة صيف 2026، وضمان استمرارية واستقرار التغذية الكهربائية، خاصة خلال أوقات ذروة الأحمال، وذلك لدعم الشبكة التابعة لمناطق كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، ومصر العليا، ومصر الوسطى.

وتؤكد الشركة المصرية لنقل الكهرباء التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومواصلة جهودها لتطوير الشبكة القومية ورفع كفاءتها بما يلبّي احتياجات التنمية ويحقق أمن واستدامة الطاقة .

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وبناءً على التوجيهات والمتابعة المستمرة من معالي الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. 

وكانت  المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء  وقعت عقدًا جديدًا يتضمن  توريد ٢٦ كم  كابلات
أرضية جهد ٢٠/١٢ ك.ف من النوع XLPE قطاع ٥٠٠ x ١ مم٢ نحاس التابع لمنطقة مصر الوسطى ومصر العليا ومنطقة كهرباء القناة بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة وتحسين الاعتمادية التشغيلية.

ويهدف المشروع إلى تأمين خطة صيف 2026 وضمان استمرارية التغذية الكهربائية واستقرارها خاصة في أوقات ذروة الأحمال ومدة التنفيذ ٤ شهور من تاريخ أستلام أمر التوريد.

الكهرباء الشركة المصرية لنقل الكهرباء نقل الكهرباء وزير الكهرباء وزارة الكهرباء

بالصور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

