نقل الكهرباء توقّع عقدًا جديدًا لتدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026

وقّعت اليوم المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندسة زينب قمر، رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق، عقدا جديدا يتضمن توريد والإشراف على التركيب والاختبارات ل (8) محولات قدرة سعة 175 م.ف.أ، بجهود 22/66/220–11 ك.ف، لصالح محطات محولات (الاقتصادية 100 – جنوب الغردقة – كرموز – سلوا).

ويهدف المشروع إلى تأمين خطة صيف 2026، وضمان استمرارية واستقرار التغذية الكهربائية، خاصة خلال أوقات ذروة الأحمال، وذلك لدعم الشبكة التابعة لمناطق كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، ومصر العليا، ومصر الوسطى.

وتؤكد الشركة المصرية لنقل الكهرباء التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومواصلة جهودها لتطوير الشبكة القومية ورفع كفاءتها بما يلبّي احتياجات التنمية ويحقق أمن واستدامة الطاقة .

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وبناءً على التوجيهات والمتابعة المستمرة من معالي الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وكانت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وقعت عقدًا جديدًا يتضمن توريد ٢٦ كم كابلات

أرضية جهد ٢٠/١٢ ك.ف من النوع XLPE قطاع ٥٠٠ x ١ مم٢ نحاس التابع لمنطقة مصر الوسطى ومصر العليا ومنطقة كهرباء القناة بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة وتحسين الاعتمادية التشغيلية.

ويهدف المشروع إلى تأمين خطة صيف 2026 وضمان استمرارية التغذية الكهربائية واستقرارها خاصة في أوقات ذروة الأحمال ومدة التنفيذ ٤ شهور من تاريخ أستلام أمر التوريد.