لبنان .. إستشهاد 8 وإصابة 31 آخرين في الغارة الإسرائيلية على منطقة الرملة البيضاء

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إستشهاد 8 أشخاص وإصابة 31 أخرين حصيلة أولية للغارة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الرملة البيضاء في بيروت.

وشنت القوات الجوية الإسرائيلية سلسلة غارات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفة عشرات المباني المدنية ومقرات حزب الله، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وفق وكالة رويترز.

وأفاد شهود عيان أن الطائرات الإسرائيلية قصفت خلال نصف ساعة مبانٍ متعددة، بينها مواقع تُستخدم للإدارة المحلية والخدمات المدنية، إضافة إلى مبانٍ مأهولة بالسكان.

وأسفرت الغارات عن دمار واسع في المنطقة الساحلية، فيما طالت أحياء سكنية ومدارس ومرافق عامة، مخلفة حالة من الرعب بين المدنيين.



وأكدت المصادر اللبنانية أن الهجوم الإسرائيلي يأتي في سياق تصعيد مستمر، مهددًا حياة المدنيين واستقرار الضاحية الجنوبية، ويُعد انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية ولقواعد القانون الدولي الإنساني.