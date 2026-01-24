محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة

بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ74 لعيد الشرطة المصرية متمنيًا لمصرنا الغالية دوام الازدهار والتقدم والتنمية.

وقال المهندس عادل النجار في برقيته للرئيس:

"يطيب لي سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بخالص تهنئتي وتهنئة مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بمناسبة عيد الشرطة المصرية."

وأضاف المحافظ أن هذه المناسبة تؤكد على الدور البطولي لرجال الشرطة الذي يتواصل عبر مسيرة طويلة من العطاء والتضحية حمايةً لإنجازات الوطن وتحقيقًا للأمن والأمان لمواطنيه.

واختتم النجار برقيته قائلاً:

"وفقكم الله ورعاكم وأيدكم وسدد على طريق الخير خطاكم، وحقق على أيديكم الكريمة ما تصبو إليه مصرنا الغالية من رفعة ومجد وازدهار."

كما بعث محافظ الجيزة ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من الوزراء والمحافظين، متمنيًا لمصر دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة.