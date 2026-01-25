طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

أكد حلمي طولان نجم الكرة المصرية والمدير الفني السابق لمنتخب مصر الثاني، خلال تصريحاته ببرنامج «الكلاسيكو» مع الإعلامية سهام صالح على قناة ON E، أنه إذا كان تولى تدريب منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، لكان قادرًا على قيادة الفريق إلى المباراة النهائية بغض النظر عن هوية المنافس.

وأشار طولان إلى أن محمد صلاح يعد عنصرًا لا غنى عنه في صفوف المنتخب، مهما اختلفت مستويات أدائه في بعض المباريات، مؤكدًا أن تأثيره على الفريق كبير جدًا.

وانتقد طولان بقوة من هاجم صلاح بعد نشره مقطع فيديو أثناء وصوله للقاهرة، واصفًا ذلك بأنه تصرف «قليل الأدب»، مشددًا على أن مصر لا تملك لاعبًا آخر يمنح الجماهير نفس البهجة التي يمنحها صلاح.