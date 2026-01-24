برنامج منتخب مصر الوطني قبل خوض منافسات كأس العالم

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني على برنامج الإعداد الخاص بالفريق قبل خوض منافسات كأس العالم، والذي يتضمن سلسلة من المعسكرات والمباريات الودية القوية، بهدف تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا على أعلى مستوى.

ويبدأ المنتخب الوطني استعداداته بخوض مواجهتين وديتين في قطر، حيث يلتقي مع منتخب السعودية يوم 26 مارس، قبل أن يواجه منتخب إسبانيا وديًا يوم 30 من الشهر نفسه، في اختبار فني قوي أمام أحد أبرز منتخبات أوروبا.

عقب ذلك، يتوجه منتخب مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة معسكر إعداد في ولاية أوهايو، يتخلله خوض مباراتين وديتين من العيار الثقيل، الأولى أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو، والثانية أمام منتخب النمسا يوم 10 يونيو، وذلك في إطار الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة ورفع مستوى الجاهزية قبل البطولة العالمية.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب الوطني برنامجه التحضيري بالدخول في معسكر فيفا الرسمي بولاية سياتل الأمريكية، ضمن المرحلة الأخيرة من الاستعدادات قبل انطلاق منافسات كأس العالم، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول بالفريق إلى أفضل حالة فنية وبدنية ممكنة قبل الحدث المرتقب.