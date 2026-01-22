حسام حسن: نعمل على تجهيز منتخب مصر لوديات السعودية وإسبانيا والبرازيل

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني علي أن الجهاز الفني يعمل علي تجهيز نجوم الفراعنة الكبار المباريات الودية القادمة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني خلال المؤتمر الصحفي : لابد من تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري إلي 3 محترفين.

أضاف: تقليل المحترفين لمنح اللاعبين المصريين المشاركة في البطولة المحلية وإفراز لاعبين جديرين بارتداء قميص الفراعنة الكبار.

شدد علي أن الفترة المقبلة سوف بنصر تركيز المنتخب علي تجهيز اللاعبين خلال المباريات الودية بشكل نفسي وبدني استعدادا للمونديال.

لفت إلي أن المنتخب سيواجه وديا منتخبات لها اسم كبير علي غرار السعودية وإسبانيا والبرازيل استعدادا للمونديال.