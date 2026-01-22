بين التألق الأوروبي والإغراء السعودي | محمد صلاح يقترب من دور الـ16 ويشعل سوق الانتقالات

اقترب ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح خطوة جديدة من حسم تأهله المباشر إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على أولمبيك مارسيليا الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد، ليعزز موقعه بين كبار القارة قبل الجولة الختامية من مرحلة الدوري.

تحرك سعودي جديد نحو محمد صلاح

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن محمد صلاح يتصدر قائمة الأهداف الرئيسية للدوري السعودي، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع ليفربول، إلى جانب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، حيث تستعد الأندية السعودية الكبرى لضخ استثمارات جديدة مع احتمالية رحيل عدد من الأسماء البارزة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الصحيفة، فإن اتجاه بعض الأندية للاستغناء عن نجوم حاليين، مثل ساديو ماني لاعب النصر، وثلاثي الاتحاد فابينيو ونجولو كانتي وكريم بنزيما، قد يفتح الباب أمام توفير مساحة مالية وفنية تسمح بالتحرك بقوة نحو نجوم الصف الأول في أوروبا، وعلى رأسهم محمد صلاح وفينيسيوس جونيور.

ونقلت «ميرور» عن مصدر رفيع في الدوري السعودي قوله إن عقود عدد من اللاعبين المؤثرين تنتهي في يونيو 2026 وهو ما دفع لوضع خطة واضحة لإعادة الاستثمار في نجوم جدد بقيمة وتأثير محمد صلاح مشيرا إلى أن التحرك المنتظر سيكون خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وليس في الفترة الحالية.

وكان محمد صلاح قد أثار جدلًا واسعًا بشأن مستقبله مع ليفربول بعد تصريحات مثيرة أدلى بها في ديسمبر الماضي ألمح خلالها إلى شعوره بأن النادي تخلى عنه مؤكدا عدم وجود علاقة تجمعه بالمدرب الهولندي آرني سلوت.

ورغم ذلك أوضح التقرير أن اللاعب المصري رفض بشكل قاطع فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي خلال سوق الانتقالات الحالية على الرغم من الاستفسارات التي وصلت لمسؤوليه.

وفي المقابل قد يتأثر مستقبل فينيسيوس جونيور بالتطورات داخل ريال مدريد، خاصة بعد إقالة تشابي ألونسو، في ظل تقارير تحدثت عن وجود خلافات سابقة بين المدرب والنجم البرازيلي، وهو ما يجعل قرار استمراره في أوروبا أو فتح الباب أمام عرض سعودي ضخم مرهونا برؤية المدير الفني الجديد.

ومع تصاعد الطموحات السعودية يبدو أن الصيف المقبل قد يشهد تحركات مدوية في سوق الانتقالات حال قررت الأندية توجيه بوصلتها نحو نجوم الصف الأول في محاولة لإعادة تشكيل المشهد الكروي إقليميا وعالميا.