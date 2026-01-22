قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026
الأوقاف تفتتح 39 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
استغلال فيديو قديم لها بالعيادة.. هيفاء وهبي تطالب طبيب تغذية بتعويض 5 ملايين جنيه
حسام حسن: نعمل على تجهيز منتخب مصر لوديات السعودية وإسبانيا والبرازيل
رئيس الوزراء: أحرص دائما على توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة
جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة
«لا ألم يُضاهي ألم فقدك» .. رضا البحراوي يُودّع والدته بكلمات مُؤثرة
وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لدعم المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بين التألق الأوروبي والإغراء السعودي | محمد صلاح يقترب من دور الـ16 ويشعل سوق الانتقالات

منتصر الرفاعي

اقترب ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح خطوة جديدة من حسم تأهله المباشر إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على أولمبيك مارسيليا الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد، ليعزز موقعه بين كبار القارة قبل الجولة الختامية من مرحلة الدوري.

تحرك سعودي جديد نحو محمد صلاح

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن محمد صلاح يتصدر قائمة الأهداف الرئيسية للدوري السعودي، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع ليفربول، إلى جانب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، حيث تستعد الأندية السعودية الكبرى لضخ استثمارات جديدة مع احتمالية رحيل عدد من الأسماء البارزة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الصحيفة، فإن اتجاه بعض الأندية للاستغناء عن نجوم حاليين، مثل ساديو ماني لاعب النصر، وثلاثي الاتحاد فابينيو ونجولو كانتي وكريم بنزيما، قد يفتح الباب أمام توفير مساحة مالية وفنية تسمح بالتحرك بقوة نحو نجوم الصف الأول في أوروبا، وعلى رأسهم محمد صلاح وفينيسيوس جونيور.

ونقلت «ميرور» عن مصدر رفيع في الدوري السعودي قوله إن عقود عدد من اللاعبين المؤثرين تنتهي في يونيو 2026 وهو ما دفع لوضع خطة واضحة لإعادة الاستثمار في نجوم جدد بقيمة وتأثير محمد صلاح مشيرا إلى أن التحرك المنتظر سيكون خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وليس في الفترة الحالية.

وكان محمد صلاح قد أثار جدلًا واسعًا بشأن مستقبله مع ليفربول بعد تصريحات مثيرة أدلى بها في ديسمبر الماضي ألمح خلالها إلى شعوره بأن النادي تخلى عنه مؤكدا عدم وجود علاقة تجمعه بالمدرب الهولندي آرني سلوت. 

ورغم ذلك أوضح التقرير أن اللاعب المصري رفض بشكل قاطع فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي خلال سوق الانتقالات الحالية على الرغم من الاستفسارات التي وصلت لمسؤوليه.

وفي المقابل قد يتأثر مستقبل فينيسيوس جونيور بالتطورات داخل ريال مدريد، خاصة بعد إقالة تشابي ألونسو، في ظل تقارير تحدثت عن وجود خلافات سابقة بين المدرب والنجم البرازيلي، وهو ما يجعل قرار استمراره في أوروبا أو فتح الباب أمام عرض سعودي ضخم مرهونا برؤية المدير الفني الجديد.

ومع تصاعد الطموحات السعودية يبدو أن الصيف المقبل قد يشهد تحركات مدوية في سوق الانتقالات حال قررت الأندية توجيه بوصلتها نحو نجوم الصف الأول في محاولة لإعادة تشكيل المشهد الكروي إقليميا وعالميا.

محمد صلاح دوري ابطال اوروبا فينيسيوس الدوري السعودي

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية يستقبل وفدين من باكستان والإمارات لبحث سُبُل تعزيز التعاون

حاكم الشارقة يستقبل أبناء القارئ عبد الباسط ويطلق تطبيق "المعين"

حاكم الشارقة يستقبل أبناء القارئ عبدالباسط عبدالصمد ويطلق تطبيق المعين

جدارية إسلامية

جدارية إسلامية حيّة تُزيّن جناح الأزهر لأول مرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

طريقة عمل بسكوت القهوة

