بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026
الأوقاف تفتتح 39 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
استغلال فيديو قديم لها بالعيادة.. هيفاء وهبي تطالب طبيب تغذية بتعويض 5 ملايين جنيه
حسام حسن: نعمل على تجهيز منتخب مصر لوديات السعودية وإسبانيا والبرازيل
رئيس الوزراء: أحرص دائما على توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة
جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة
«لا ألم يُضاهي ألم فقدك» .. رضا البحراوي يُودّع والدته بكلمات مُؤثرة
وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لدعم المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم 2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

حسام حسن: المغرب قدمت نموذجًا مشرفًا في تنظيم كأس الأمم الأفريقية

حسام حسن
حسام حسن
ياسمين تيسير

أشاد الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بالتنظيم المميز لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافها المغرب، مؤكدًا أن البطولة خرجت في صورة مشرفة على جميع المستويات، وذلك خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد حسام حسن أن المغرب وفرت كل عناصر النجاح للبطولة منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أن البنية التحتية كانت على أعلى مستوى، سواء من حيث الملاعب أو المنشآت المحيطة بها، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على مستوى المباريات وأداء المنتخبات المشاركة.

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر أن الإقامة والتنقلات حظيت بتنظيم أكثر من مميز، ما وفر أجواء من الاستقرار والراحة لكافة المنتخبات، مؤكدًا أنه أشار إلى هذا الأمر أكثر من مرة منذ مباريات دور المجموعات، تقديرًا للجهد الكبير الذي بذله الأشقاء في المغرب لإنجاح البطولة.

وأضاف حسام حسن أن التنظيم الاحترافي ساعد الأجهزة الفنية واللاعبين على التركيز الكامل داخل الملعب، دون الانشغال بأي أمور خارجية، مشددًا على أن ما قدمه المغرب يعكس خبرات كبيرة في استضافة البطولات القارية والدولية.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن نجاح البطولة يعد نجاحًا للكرة العربية والإفريقية بشكل عام، ومتمنيًا دوام التوفيق للمغرب في استضافة المزيد من البطولات الكبرى مستقبلًا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

