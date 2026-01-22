حسام حسن: المغرب قدمت نموذجًا مشرفًا في تنظيم كأس الأمم الأفريقية

أشاد الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بالتنظيم المميز لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافها المغرب، مؤكدًا أن البطولة خرجت في صورة مشرفة على جميع المستويات، وذلك خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد حسام حسن أن المغرب وفرت كل عناصر النجاح للبطولة منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أن البنية التحتية كانت على أعلى مستوى، سواء من حيث الملاعب أو المنشآت المحيطة بها، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على مستوى المباريات وأداء المنتخبات المشاركة.

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر أن الإقامة والتنقلات حظيت بتنظيم أكثر من مميز، ما وفر أجواء من الاستقرار والراحة لكافة المنتخبات، مؤكدًا أنه أشار إلى هذا الأمر أكثر من مرة منذ مباريات دور المجموعات، تقديرًا للجهد الكبير الذي بذله الأشقاء في المغرب لإنجاح البطولة.

وأضاف حسام حسن أن التنظيم الاحترافي ساعد الأجهزة الفنية واللاعبين على التركيز الكامل داخل الملعب، دون الانشغال بأي أمور خارجية، مشددًا على أن ما قدمه المغرب يعكس خبرات كبيرة في استضافة البطولات القارية والدولية.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن نجاح البطولة يعد نجاحًا للكرة العربية والإفريقية بشكل عام، ومتمنيًا دوام التوفيق للمغرب في استضافة المزيد من البطولات الكبرى مستقبلًا.