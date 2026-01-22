حسام حسن: مشروع الهدف كلمة السر في إعداد المنتخب لكأس الأمم الأفريقية

أشاد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بالإمكانيات الكبيرة التي يوفرها مشروع الهدف، مؤكدًا أنه لعب دورًا محوريًا في الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي أُقيمت بالمغرب، وذلك خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي أُقيم اليوم، الخميس، بمقر اتحاد الكرة في مشروع الهدف.

وأكد حسام حسن أن فترة الإعداد التي سبقت البطولة تمثل أحد أهم أسباب الظهور المميز للمنتخب، موضحًا أن المعسكر أُقيم بالكامل داخل مشروع الهدف، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الحالة الفنية والبدنية للاعبين.

وقال المدير الفني: "مشروع الهدف مميز للغاية، وأنا لا أجامل أو أنافق أحدا، كل شيء كان متاحًا أمامنا خلال فترة الإعداد، وهذا أحدث فارقًا كبيرًا معنا".

وأضاف أن المشروع يضم منظومة متكاملة من الإقامة الجيدة، وملاعب التدريب المجهزة على أعلى مستوى، إلى جانب توافر مختلف المعدات الحديثة، وهو ما ساعد الجهاز الفني على تنفيذ البرنامج الإعدادي بالشكل الأمثل، دون أي معوقات، سواء على المستوى البدني أو الفني.

وأشار العميد إلى أن الاستقرار داخل المعسكر، وتوافر كل متطلبات التركيز والراحة للاعبين، أسهما في خلق حالة من الانضباط والالتزام، وهو ما انعكس على الروح الجماعية داخل المنتخب، مؤكدًا أن الجهاز الفني شعر بفارق واضح في جاهزية اللاعبين مقارنة بفترات سابقة.

وشدد المدير الفني للمنتخب الوطني على أن مشروع الهدف يمثل إضافة حقيقية للكرة المصرية، ويُعد قاعدة أساسية لإعداد المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية، مشيرًا إلى أن وجود مثل هذه المنشآت المتكاملة يساعد على تطبيق فكر احترافي يتماشى مع متطلبات المنافسة القارية والدولية.

واختتم حسام تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد الاستفادة القصوى من مشروع الهدف في إعداد المنتخب للاستحقاقات القادمة، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم مستويات أقوى، في ظل توفير المناخ المناسب للعمل والتركيز، بما يحقق طموحات الجماهير المصرية ويرفع اسم الكرة المصرية في المحافل الدولية.