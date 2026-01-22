قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026
الأوقاف تفتتح 39 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
استغلال فيديو قديم لها بالعيادة.. هيفاء وهبي تطالب طبيب تغذية بتعويض 5 ملايين جنيه
حسام حسن: نعمل على تجهيز منتخب مصر لوديات السعودية وإسبانيا والبرازيل
رئيس الوزراء: أحرص دائما على توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة
جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة
«لا ألم يُضاهي ألم فقدك» .. رضا البحراوي يُودّع والدته بكلمات مُؤثرة
وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لدعم المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم 2026
حسام حسن: مشروع الهدف كلمة السر في إعداد المنتخب لكأس الأمم الأفريقية

ياسمين تيسير

أشاد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بالإمكانيات الكبيرة التي يوفرها مشروع الهدف، مؤكدًا أنه لعب دورًا محوريًا في الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي أُقيمت بالمغرب، وذلك خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي أُقيم اليوم، الخميس، بمقر اتحاد الكرة في مشروع الهدف.

وأكد حسام حسن أن فترة الإعداد التي سبقت البطولة تمثل أحد أهم أسباب الظهور المميز للمنتخب، موضحًا أن المعسكر أُقيم بالكامل داخل مشروع الهدف، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الحالة الفنية والبدنية للاعبين. 

وقال المدير الفني: "مشروع الهدف مميز للغاية، وأنا لا أجامل أو أنافق أحدا، كل شيء كان متاحًا أمامنا خلال فترة الإعداد، وهذا أحدث فارقًا كبيرًا معنا".

وأضاف أن المشروع يضم منظومة متكاملة من الإقامة الجيدة، وملاعب التدريب المجهزة على أعلى مستوى، إلى جانب توافر مختلف المعدات الحديثة، وهو ما ساعد الجهاز الفني على تنفيذ البرنامج الإعدادي بالشكل الأمثل، دون أي معوقات، سواء على المستوى البدني أو الفني.

وأشار العميد إلى أن الاستقرار داخل المعسكر، وتوافر كل متطلبات التركيز والراحة للاعبين، أسهما في خلق حالة من الانضباط والالتزام، وهو ما انعكس على الروح الجماعية داخل المنتخب، مؤكدًا أن الجهاز الفني شعر بفارق واضح في جاهزية اللاعبين مقارنة بفترات سابقة.

وشدد المدير الفني للمنتخب الوطني على أن مشروع الهدف يمثل إضافة حقيقية للكرة المصرية، ويُعد قاعدة أساسية لإعداد المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية، مشيرًا إلى أن وجود مثل هذه المنشآت المتكاملة يساعد على تطبيق فكر احترافي يتماشى مع متطلبات المنافسة القارية والدولية.

واختتم حسام تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد الاستفادة القصوى من مشروع الهدف في إعداد المنتخب للاستحقاقات القادمة، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم مستويات أقوى، في ظل توفير المناخ المناسب للعمل والتركيز، بما يحقق طموحات الجماهير المصرية ويرفع اسم الكرة المصرية في المحافل الدولية.

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

بوتين

مفاجأة بوتين لمجلس السلام.. مليار دولار من الأصول الروسية لإعمار غـزة

الزمالك

خبير اللوائح يكشف عن موقف نجم الزمالك المعار للدوري السعودي

ليفربول

سيناريوهات تأهل ليفربول المباشر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح

بين التألق الأوروبي والإغراء السعودي | محمد صلاح يقترب من دور الـ16 ويشعل سوق الانتقالات

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

طريقة عمل بسكوت القهوة

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

