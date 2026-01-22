قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فضل صوم الإثنين والخميس .. الإفتاء توضح
أشرف صبحى: الدولة المصرية تدعم المدرب الوطني.. وعلاقتنا بالأشقاء إيجابية
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
رياضة

حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية

حسام حسن
حسام حسن
عبدالله هشام

وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الشكر لاتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة على الدعم الكبير للفراعنة خلال الفترة الماضية وقبل انطلاق منافسات كأس العالم 

وأوضح : وصولنا لكأس العالم بفارق ٥ نقاط عن المنافسين وهذا كان هدفنا وفي أمم أفريقيا والنسخة كانت الأصعب في تاريخ الكرة 

واردف : التحضيرات كانت قوية ورغم التشاؤم وصلنا لنصف نهائي البطولة  واجتازنا دور الـ ١٦ بعد مجموعة صعبة واقصينا كوت ديفوار بطل النسخة الماضية ومباراة جنوب افريقيا كانت صعبة للغاية.

وأوضح : وصولنا لنصف النهائي عكس التوقعات والتنظيم كان جيد لكن فرق اليوم الراحة اثر علينا في بعض الاشياء مقارنة بمنتخب السنغال.

وأكمل : اللاعب المحلي المصري يمتلك الامكانيات والوطنية لتخطي كافة العقابات والفروقات مع باقي اللاعبين

واشار العميد الي ان الوصول لدور نصف نهائي أمم أفريقيا يؤكد اننا احد افضل اربع منتخبات قارية وهو انجاز كبير 

واكمل : لم نلعب دفاعيا أمام السنغال المباراة كانت بها عدة تقلبات وبعض الفوارق البدنية والفنية ولم نلعب بشكل خاطئ ولا يوجد خطورة كبيرة من جانبهم والهدف كان مشكوك فيه تحكيميا 

هاني أبو ريدة يكشف استعدادات منتخب مصر القادمة

ووصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي مركز المنتخبات الوطنية لحضور مؤتمر اتحاد الكرة الصحفي والجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بمدينة 6 اكتوبر.

ويُعقد المؤتمر الصحفي اليوم الخميس بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر.

كان منتخب مصر قد حقق المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال.

ابو ريده حسام حسن كاس الامم الافريقية

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

حكم صيام يوم وإفطار آخر في شعبان

حكم صيام يوم وإفطار آخر في شعبان.. الإفتاء توضح

مجمع البحوث الإسلامية

أمين عام مجمع البحوث الإسلامية يتفقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

“البحوث الإسلاميَّة” يُطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة جديدة إلى الواحات البحريَّة

“البحوث الإسلامية” يُطلق قافلة دعوية وتوعوية جديدة إلى الواحات البحرية

بالصور

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

