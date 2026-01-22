حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية

وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الشكر لاتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة على الدعم الكبير للفراعنة خلال الفترة الماضية وقبل انطلاق منافسات كأس العالم

وأوضح : وصولنا لكأس العالم بفارق ٥ نقاط عن المنافسين وهذا كان هدفنا وفي أمم أفريقيا والنسخة كانت الأصعب في تاريخ الكرة

واردف : التحضيرات كانت قوية ورغم التشاؤم وصلنا لنصف نهائي البطولة واجتازنا دور الـ ١٦ بعد مجموعة صعبة واقصينا كوت ديفوار بطل النسخة الماضية ومباراة جنوب افريقيا كانت صعبة للغاية.

وأوضح : وصولنا لنصف النهائي عكس التوقعات والتنظيم كان جيد لكن فرق اليوم الراحة اثر علينا في بعض الاشياء مقارنة بمنتخب السنغال.

وأكمل : اللاعب المحلي المصري يمتلك الامكانيات والوطنية لتخطي كافة العقابات والفروقات مع باقي اللاعبين

واشار العميد الي ان الوصول لدور نصف نهائي أمم أفريقيا يؤكد اننا احد افضل اربع منتخبات قارية وهو انجاز كبير

واكمل : لم نلعب دفاعيا أمام السنغال المباراة كانت بها عدة تقلبات وبعض الفوارق البدنية والفنية ولم نلعب بشكل خاطئ ولا يوجد خطورة كبيرة من جانبهم والهدف كان مشكوك فيه تحكيميا

ووصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي مركز المنتخبات الوطنية لحضور مؤتمر اتحاد الكرة الصحفي والجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بمدينة 6 اكتوبر.

ويُعقد المؤتمر الصحفي اليوم الخميس بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر.

كان منتخب مصر قد حقق المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال.