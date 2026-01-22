أبو ريدة يكشف استعدادات منتخب مصر لكأس العالم

أكد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على دعمه الكامل لجهاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني خلال الفترة المقبلة استعدادا لكأس العالم.

وأوضح ابو ريدة خلال تصريحاته: اشكر الجهاز الفني لمنتخب مصر بالكامل على المعسكر والانضباط وحسام وإبراهيم حسن مروا بتجارب مميزة واظهرا تطور كبير في التعامل مع الآخر.

وأردف : معسكر منتخب مصر كان مميز ولايوجد لاعب سبب أزمة والجميع شارك تقريبا خلال البطولة.

وأوضح : نستعد لكأس العالم وسنخوض مباريات وديه قوية أمام السعودية وأسبانيا والبرازيل.

واختتم : عندنا ثقه في منتخب مصر يحققوا انجاز كبير يليق بالكرة المصرية في المستقبل.

وعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة وجهاز منتخب مصر الوطني قبل انطلاق المؤتمر الصحفي.

ووصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي مركز المنتخبات الوطنية لحضور مؤتمر اتحاد الكرة الصحفي والجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بمدينة 6 اكتوبر.

ويُعقد المؤتمر الصحفي اليوم الخميس بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان منتخب مصر قد حقق المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال.