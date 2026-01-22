بدء مؤتمر وزير الرياضة واتحاد الكرة وحسام حسن بعزف السلام الوطني

انطلق المؤتمر الصحفي لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي ومسؤولو اتحاد الكرة والجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن بعزف السلام الوطني.
وعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة وجهاز منتخب مصر الوطني قبل انطلاق المؤتمر الصحفي.
ووصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي مركز المنتخبات الوطنية لحضور مؤتمر اتحاد الكرة الصحفي والجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بمدينة 6 أكتوبر.
ويُعقد المؤتمر الصحفي اليوم الخميس بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر.
كان منتخب مصر قد حقق المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال.