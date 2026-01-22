موعد مباراة مصر وأنجولا في امم افريقيا لكرة اليد

ينتظر عشاق كرة اليد مباراة مصر وأنجولا اليوم الخميس، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد 2026.

وتستضيف رواندا منافسات البطولة في الفترة من 21 حتى 31 من شهر يناير الحالي.

موعد مباراة مصر وأنجولا اليوم في أمم أفريقيا لكرة اليد 2026

تقام مباراة مصر وأنجولا اليوم الخميس في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

وفاز المنتخب الوطني على الجابون أمس الأربعاء في افتتاح مشواره بالبطولة بنتيجة (36-25).



ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم أنجولا والجابون وأوغندا.

وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا كل من:

حراسة المرمى:

• محمد علي

• محمد عصام الطيار

• عبدالرحمن حميد

الجناح الأيمن:

• أكرم يسري

• محمد أوكا

الجناح الأيسر:

• أحمد هشام سيسا

• محمد مؤمن صفا

الظهير الأيمن:

• يحيى خالد

• مهاب سعيد

الظهير الأيسر:

• علي زين

• أحمد هشام دودو

• نبيل شريف

• هشام صلاح

الدائرة:

• إبراهيم المصري

• أحمد عادل

• ياسر سيف

• محمود عبدالعزيز جدو

صانع الألعاب:

• يحيى الدرع

• سيف الدرع

