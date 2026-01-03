قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق التصويت الداخلي بجولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة بانتخابات النواب
بي واي دي الصينية تتصدر.. وتطيح بـ تسلا من قمة صناعة السيارات الكهربائية
المصريون بـ10 محافظات يصوتون بـ27 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
هل تكتب تونس نهاية العقدة الأفريقية أمام مالي .. الكان يبتسم لأصدقاء ديانج .. وبن رمضان يبحث عن تاريخ جديد
صقيع وبرودة شديدة..تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية بشأن الطقس
7 انفجارات تهز كاراكاس.. هل بدأت الحرب الأمريكية على فنزويلا؟
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 3 يناير 2026
حكم الانشغال بالتصوير أثناء أداء مناسك الحج والعمرة.. الإفتاء تجيب
بعد قليل.. اللجان الفرعية بـ10 محافظات تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في إعادة الدوائر الملغاة
الهند.. انهيار أرضي يضرب كشمير ويغرق طرقًا رئيسية بالركام
ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت
رياضة

الأهلي يصطدم بسموحة في مؤجلات دوري عمومي سيدات كرة اليد

محمد سمير

يخوض فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره سموحة، مساء اليوم السبت، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة لمنافسات دوري عمومي سيدات كرة اليد للموسم المحلي 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في صراع الصدارة.

ويسعى فريق الأهلي لمواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم، بعدما نجح في فرض سيطرته على قمة جدول الترتيب، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، حيث يتصدر الدوري برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، عقب تحقيق الفوز في جميع لقاءاته، وتبقى له مواجهة اليوم أمام سموحة لاستكمال مشواره في الدور الأول.

صراع القمة يشتعل قبل مواجهة الأهلي وسموحة 

وتأتي مباراة الأهلي وسموحة في توقيت مهم، في ظل احتدام المنافسة على المراكز الأولى، إذ يحتل فريق سموحة المركز الثالث برصيد 15 نقطة، ويطمح في تحقيق الفوز لتقليص الفارق مع الأهلي وتعزيز فرصه في المنافسة على اللقب.

ويعتمد الأهلي على الاستقرار الفني وقوة عناصره الأساسية، بعدما واصل تحقيق النتائج الإيجابية، وكان آخرها الفوز على سبورتنج بنتيجة 29-24، في الجولة السادسة من عمر المسابقة.

ويأتي فريق الشمس في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، عقب خسارته أمام الأهلي في الجولة السابعة بنتيجة 19-17، فيما يحتل سموحة المركز الثالث، يليه الزمالك في المركز الرابع برصيد 14 نقطة، بعد خسارته أمام سموحة بنتيجة 33-28.

وفي إطار الجولة نفسها، حقق فريق سيدات الزمالك فوزًا صعبًا على البنك الأهلي بنتيجة 25-24، في مباراة شهدت ندية كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

وتعد مواجهة اليوم اختبارا مهما للفريقين، حيث يسعى الأهلي لتوسيع الفارق في صدارة الترتيب وتأكيد تفوقه المحلي، بينما يتطلع سموحة لتحقيق نتيجة إيجابية تعيده بقوة إلى سباق المنافسة على المراكز الأولى، خاصة مع تقارب النقاط بين الفرق الأربعة الأولى.
 

