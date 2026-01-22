تغييرات بالجملة في القلعة الحمراء | قائمة الراحلين عن الأهلي بميركاتو يناير 2026

شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عددًا من التغييرات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية «يناير 2026»، وذلك بعد موافقة المدير الفني الدنماركي ييس توروب في إطار إعادة ترتيب الصفوف فنيا قبل استكمال المنافسات المحلية والقارية.

الراحلون رسميًا عن الأهلي في يناير

أعلن الأهلي رحيل عدد من لاعبيه على سبيل الإعارة بهدف إتاحة الفرصة لهم للمشاركة بشكل منتظم وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمد عبد الله انتقل إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة.

عمر كمال عبد الواحد انتقل إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة.

أحمد رضا انتقل إلى البنك الأهلي على سبيل الإعارة.

محمد مجدي «أفشة» انتقل إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.

مصطفى العش انتقل إلى المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة.

أسماء تقترب من مغادرة القلعة الحمراء

ولا تزال التحركات مستمرة داخل القلعة الحمراء حيث تشير التوقعات إلى اقتراب 3 لاعبين آخرين من مغادرة الفريق خلال الأيام المقبلة، وهم:

حمزة عبد الكريم بات على أعتاب الانضمام إلى برشلونة على سبيل الإعارة، في خطوة قد تمثل محطة مهمة في مسيرته الاحترافية.

أشرف داري أصبح قريبا من الرحيل عن الأهلي في ظل الاتجاه لقيد اللاعب يوسف بلعامري ضمن القائمة.

نيتس جراديشار اقترب من مغادرة الأهلي لخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري المجري.

استعدادات قارية وتركيز على دوري الأبطال

وفي سياق متصل يواصل الأهلي استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في اللقاء المقرر إقامته في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 4 نقاط بعدما حقق فوزا كبيرًا على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1 وتعادل مع الجيش الملكي المغربي بنتيجة 1-1 متساويا في صدارة المجموعة مع فريق يانج أفريكانز بنفس الرصيد ما يمنح المواجهة أهمية خاصة في سباق التأهل.