قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف صبحى: الدولة المصرية تدعم المدرب الوطني.. وعلاقتنا بالأشقاء إيجابية
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تغييرات بالجملة في القلعة الحمراء | قائمة الراحلين عن الأهلي بميركاتو يناير 2026

الأهلي
الأهلي
منتصر الرفاعي

شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عددًا من التغييرات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية «يناير 2026»، وذلك بعد موافقة المدير الفني الدنماركي ييس توروب في إطار إعادة ترتيب الصفوف فنيا قبل استكمال المنافسات المحلية والقارية.

الراحلون رسميًا عن الأهلي في يناير

أعلن الأهلي رحيل عدد من لاعبيه على سبيل الإعارة بهدف إتاحة الفرصة لهم للمشاركة بشكل منتظم وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمد عبد الله انتقل إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة.

عمر كمال عبد الواحد انتقل إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة.

أحمد رضا انتقل إلى البنك الأهلي على سبيل الإعارة.

محمد مجدي «أفشة» انتقل إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.

مصطفى العش انتقل إلى المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة.

أسماء تقترب من مغادرة القلعة الحمراء

ولا تزال التحركات مستمرة داخل القلعة الحمراء حيث تشير التوقعات إلى اقتراب 3 لاعبين آخرين من مغادرة الفريق خلال الأيام المقبلة، وهم:

حمزة عبد الكريم بات على أعتاب الانضمام إلى برشلونة على سبيل الإعارة، في خطوة قد تمثل محطة مهمة في مسيرته الاحترافية.

أشرف داري أصبح قريبا من الرحيل عن الأهلي في ظل الاتجاه لقيد اللاعب يوسف بلعامري ضمن القائمة.

نيتس جراديشار اقترب من مغادرة الأهلي لخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري المجري.

استعدادات قارية وتركيز على دوري الأبطال

وفي سياق متصل يواصل الأهلي استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في اللقاء المقرر إقامته في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 4 نقاط بعدما حقق فوزا كبيرًا على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1 وتعادل مع الجيش الملكي المغربي بنتيجة 1-1 متساويا في صدارة المجموعة مع فريق يانج أفريكانز بنفس الرصيد ما يمنح المواجهة أهمية خاصة في سباق التأهل.

النادي الأهلي الدنماركي ييس توروب محمد عبد الله عمر كمال عبد الواحد أحمد رضا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

ترشيحاتنا

طلاب الشهادة الإعدادية

تعليم المنيا يعلن تشكيل لجنة لتقييم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

محافظ الغربية

محافظ الغربية يبحث مع مساعد وزير الصحة تطبيق التحول الرقمي بالمستشفيات

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يلتقي مدير عام منطقة الوعظ الجديد

بالصور

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

فيديو

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد