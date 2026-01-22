قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف صبحى: الدولة المصرية تدعم المدرب الوطني.. وعلاقتنا بالأشقاء إيجابية
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قصة صبر وإصرار | عمرو الجزار من محطة البنزين إلى النادي الأهلي

عمرو الجزار
عمرو الجزار
منتصر الرفاعي

أعلن النادي الأهلي مساء أمس الأربعاء تعاقده رسميا مع المدافع عمرو الجزار قادما من صفوف البنك الأهلي بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم ونصف وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأنهى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كافة تفاصيل الصفقة بنجاح في ظل رغبة الجهاز الفني في تعزيز الخط الخلفي للفريق الأحمر خاصة مع تكرار الإصابات التي يعاني منها المدافع المغربي أشرف داري الأمر الذي فرض ضرورة التعاقد مع عنصر دفاعي جاهز وقادر على تقديم الإضافة الفنية.

وشارك عمرو الجزار، صاحب الـ26 عاما في 11 مباراة بقميص البنك الأهلي منذ انطلاق الموسم الجاري 2025-2026 قدم خلالها مستويات لافتة جعلته محل متابعة من جانب مسؤولي الأهلي قبل حسم التعاقد معه رسميًا.

من هو عمرو الجزار؟

ينحدر عمرو الجزار من محافظة الشرقية وبدأ مشواره الكروي داخل قطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي إلا أن مسيرته مع الدراويش لم تستمر طويلا بعدما حال قرار فني دون استمراره، في واحدة من المحطات المبكرة التي شكلت تحديا قياسيا في بداياته.

ورغم تلك الصدمة لم يفقد الجزار إيمانه بحلمه وواصل السعي بثبات عبر الانتقال بين عدة أندية بداية من القناة ثم النصر والعبور قبل أن يحط رحاله في غزل المحلة، حيث بدأ اسمه يفرض نفسه بقوة داخل المستطيل الأخضر.

إصابة قاسية ومحطات إنسانية صعبة

وخلال فترة لعبه مع فريق النصر، تعرض عمرو الجزار لإصابة قوية كادت أن تضع حدا مبكرًا لمسيرته الكروية ما تسبب في مروره بحالة نفسية صعبة اضطر معها إلى العمل في محطة وقود لتأمين متطلبات حياته اليومية في مشهد يعكس حجم المعاناة التي عاشها اللاعب بعيدا عن الأضواء.

ولم تتوقف الصعوبات عند هذا الحد إذ تعرض الجزار لاحقًا للإصابة بمرض مناعي نادر تسبب في تساقط شعره بالكامل ليدخل في تحدٍ نفسي جديد إلا أن عزيمته وإصراره على استكمال المشوار كانا أقوى من كل الظروف ليعود مجددا إلى الملاعب ويتمسك بحلمه حتى النهاية.

التألق والتعويض

مع غزل المحلة نجح عمرو الجزار في استعادة بريقه وقدم مستويات مميزة جعلته يحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة في أكثر من مناسبة قبل أن يخطو خطوة مهمة في مسيرته بالانتقال إلى البنك الأهلي حيث واصل التطور ولفت الأنظار بأدائه الثابت.

وجاءت مكافأة الاجتهاد بالانضمام إلى منتخب مصر في محطة فارقة جسدت رحلة كفاح طويلة داخل الملاعب المصرية لتتوالى بعدها لحظات التعويض.

القلعة الحمراء.. نهاية سعيدة لرحلة طويلة

وفي يناير 2026 كتب عمرو الجزار فصلا جديدا في قصته بعدما أعلن النادي الأهلي التعاقد معه لمدة أربعة مواسم ونصف في صفقة تحمل بعدا فنيا إنسانيا وتؤكد أن الإصرار والصبر لا يذهبان هدرا.

انتقال الجزار إلى القلعة الحمراء لم يكن مجرد خطوة احترافية جديدة بل تتويجا لمسيرة مليئة بالتحديات ورسالة أمل لكل لاعب واجه الصعوبات ولم يتخل عن حلمه يومًا.

عمرو الجزار الأهلي البنك الاهلي غزل المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

ترشيحاتنا

طلاب الشهادة الإعدادية

تعليم المنيا يعلن تشكيل لجنة لتقييم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

محافظ الغربية

محافظ الغربية يبحث مع مساعد وزير الصحة تطبيق التحول الرقمي بالمستشفيات

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يلتقي مدير عام منطقة الوعظ الجديد

بالصور

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

فيديو

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد