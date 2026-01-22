قصة صبر وإصرار | عمرو الجزار من محطة البنزين إلى النادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي مساء أمس الأربعاء تعاقده رسميا مع المدافع عمرو الجزار قادما من صفوف البنك الأهلي بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم ونصف وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأنهى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كافة تفاصيل الصفقة بنجاح في ظل رغبة الجهاز الفني في تعزيز الخط الخلفي للفريق الأحمر خاصة مع تكرار الإصابات التي يعاني منها المدافع المغربي أشرف داري الأمر الذي فرض ضرورة التعاقد مع عنصر دفاعي جاهز وقادر على تقديم الإضافة الفنية.

وشارك عمرو الجزار، صاحب الـ26 عاما في 11 مباراة بقميص البنك الأهلي منذ انطلاق الموسم الجاري 2025-2026 قدم خلالها مستويات لافتة جعلته محل متابعة من جانب مسؤولي الأهلي قبل حسم التعاقد معه رسميًا.

من هو عمرو الجزار؟

ينحدر عمرو الجزار من محافظة الشرقية وبدأ مشواره الكروي داخل قطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي إلا أن مسيرته مع الدراويش لم تستمر طويلا بعدما حال قرار فني دون استمراره، في واحدة من المحطات المبكرة التي شكلت تحديا قياسيا في بداياته.

ورغم تلك الصدمة لم يفقد الجزار إيمانه بحلمه وواصل السعي بثبات عبر الانتقال بين عدة أندية بداية من القناة ثم النصر والعبور قبل أن يحط رحاله في غزل المحلة، حيث بدأ اسمه يفرض نفسه بقوة داخل المستطيل الأخضر.

إصابة قاسية ومحطات إنسانية صعبة

وخلال فترة لعبه مع فريق النصر، تعرض عمرو الجزار لإصابة قوية كادت أن تضع حدا مبكرًا لمسيرته الكروية ما تسبب في مروره بحالة نفسية صعبة اضطر معها إلى العمل في محطة وقود لتأمين متطلبات حياته اليومية في مشهد يعكس حجم المعاناة التي عاشها اللاعب بعيدا عن الأضواء.

ولم تتوقف الصعوبات عند هذا الحد إذ تعرض الجزار لاحقًا للإصابة بمرض مناعي نادر تسبب في تساقط شعره بالكامل ليدخل في تحدٍ نفسي جديد إلا أن عزيمته وإصراره على استكمال المشوار كانا أقوى من كل الظروف ليعود مجددا إلى الملاعب ويتمسك بحلمه حتى النهاية.

التألق والتعويض

مع غزل المحلة نجح عمرو الجزار في استعادة بريقه وقدم مستويات مميزة جعلته يحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة في أكثر من مناسبة قبل أن يخطو خطوة مهمة في مسيرته بالانتقال إلى البنك الأهلي حيث واصل التطور ولفت الأنظار بأدائه الثابت.

وجاءت مكافأة الاجتهاد بالانضمام إلى منتخب مصر في محطة فارقة جسدت رحلة كفاح طويلة داخل الملاعب المصرية لتتوالى بعدها لحظات التعويض.

القلعة الحمراء.. نهاية سعيدة لرحلة طويلة

وفي يناير 2026 كتب عمرو الجزار فصلا جديدا في قصته بعدما أعلن النادي الأهلي التعاقد معه لمدة أربعة مواسم ونصف في صفقة تحمل بعدا فنيا إنسانيا وتؤكد أن الإصرار والصبر لا يذهبان هدرا.

انتقال الجزار إلى القلعة الحمراء لم يكن مجرد خطوة احترافية جديدة بل تتويجا لمسيرة مليئة بالتحديات ورسالة أمل لكل لاعب واجه الصعوبات ولم يتخل عن حلمه يومًا.