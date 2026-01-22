ثنائي الأهلي الجديد ضمن قائمة الفريق لمواجهة يانج افريكانز

أعلن ييس توروب المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي ستخوض مباراة يانج أفريكانز غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت القائمة تواجد الثنائي الجديد مروان عثمان وأحمد عيد.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد علي بن رمضان، أحمد رمضان بيكهام، محمود تريزيزيجه، جراديشار، محمد شكري، مروان عطية، أحمد عيد، مروان عثمان، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، اليو ديانج، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد، محمد هاي، أحمد نبيل كوكا.