رياضة

«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم

ابو ريده
ابو ريده
ياسمين تيسير

رحّب المهندس هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وكل أعضاء الجهاز في بداية كلمته.

وقال «أبوريدة» في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس: “الاتحاد المصري حريص دائمًا على التواصل مع الإعلام الرياضي، وآراؤكم دائمًا محل تقدير، واليوم كلنا ندعم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الكابتن حسام وجهازه بالكامل، وهم على أعتاب مرحلة أقوى وأهم وهي الاستعداد لكأس العالم، وأكيد نحن كاتحاد كرة ومجلس إدارة ندعمهم بكل بقوة ونوفر لهم كل الإمكانيات، وهذا دورنا منذ اليوم الأول ولم يتغير”. 

وتابع «أبوريدة»: “أشكر الجهاز الفني للمنتخب فردًا فردًا، وكذلك اللاعبين نظرًا للمجهود الكبير والروح القتالية في البطولة.”

وأضاف: “الحمد لله، المكاسب كثيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، منها النزول بمعدل الأعمار، وظهور لاعبين جدد، بجانب التأهل لنصف النهائي، واليوم نتحدث عن  الاستعداد لكأس العالم، وندعم جهازنا ولاعبينا بكل قوة قبل كأس العالم، لكي نحقق طموحات الجماهير في مستوى أعلى وأقوى، ودورنا كالعادة أن نوفر لمنتخبنا كل أجواء ومقومات النجاح، وهناك برنامج إعداد قوي ومميز للمنتخب، بالتنسيق مع الكابتن حسام حسن، سنلعب مباراتين في مارس مع منتخبي السعودية وإسبانيا، ثم مباراتين في مايو”. 

ابو ريده اتحاد الكرة منتخب مصر

