موصلناش للمونديال بالصدفة.. تصريحات نارية لحسام حسن في المؤتمر الصحفي

وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني الشكر لدعم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واتحاد الكرة ونجوم منتخب مصر.
قال حسام حسن عبر المؤتمر الصحفي: مصر تتفوق في افريقيا ب 7 بطولات قارية وهدفي كان الوصول لأمم افريقيا ومونديال 2026.
تابع: منتخبات افريقيا تطورت ووصولنا للمونديال لم يكن سهلا ولم نصل للمونديال بالصدفة .
أضاف: بطولة إفريقيا في المغرب الأصعب وإمكانيات المنتخبات المنافسة كبيرة .
واصل: قدمنا مستوي أداء جيد في دور المجموعات واحنا أول منتخب يصل لدور ال16.
وقال العميد أيضا: مباراة كوت ديفوار صعبة للغاية وتخطينا الأفيال.