في مثل هذا اليوم | عبد الحميد بسيوني.. هداف لا ينسى ورقم قياسي خالد بـ تاريخ الكرة المصرية

عبدالحميد بسوني
عبدالحميد بسوني
منتصر الرفاعي

في مثل هذا اليوم 22 يناير 2010 احتفل عبد الحميد بسيوني نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق بمباراة اعتزاله في لقاء جمع بين فريقي الزمالك وحرس الحدود على ملعب السكة الحديد بمدينة نصر وسط حضور جماهيري مميز.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد حمل توقيع الراحل علاء علي فيما شارك عبد الحميد بسيوني في اللقاء بقميص فريق حرس الحدود في لمسة وفاء لمسيرته التي تنقل خلالها بين أكثر من نادٍ داخل الكرة المصرية.

بداية المشوار وتألق مبكر

ولد عبد الحميد بسيوني في مارس 1972 بمحافظة كفر الشيخ وبدأ مسيرته الكروية ضمن صفوف فريق كفر الشيخ قبل أن يخطف الأنظار وينتقل إلى نادي الزمالك في موسم 1997 بعدما توج هدافا لدوري الدرجة الثانية.

ولم يحتج بسيوني وقتًا طويلا ليثبت نفسه حيث نجح في أول مواسمه بالدوري الممتاز في حصد لقب هداف المسابقة برصيد 15 هدفا خلال موسم 1997-1998 ليصبح أحد أبرز المهاجمين في الكرة المصرية خلال تلك الفترة.

رقم قياسي تاريخي لا ينسى

يحمل عبد الحميد بسيوني رقما قياسيا عالميا وأفريقيا ظل محفورا في الذاكرة بعدما سجل أسرع "هاتريك" في تاريخ تصفيات كأس العالم بإحرازه ثلاثة أهداف خلال 117 ثانية في مرمى منتخب ناميبيا بتصفيات مونديال 2001.

وعلى الصعيد الدولي، خاض بسيوني 14 مباراة بقميص منتخب مصر سجل خلالها 3 أهداف بينما تألق على مستوى البطولات الأفريقية للأندية مسجلًا 13 هدفا إضافة إلى 72 هدفا في الدوري العام مع أندية الزمالك والإسماعيلي وحرس الحدود.

وكان ظهوره الدولي الأول أمام منتخب بلغاريا في فبراير 1999 في مباراة ودية انتهت بفوز المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ألقاب وبطولات متنوعة

شهدت مسيرة عبد الحميد بسيوني حصد العديد من البطولات، أبرزها:

الدوري العام المصري مرتين مع فريقين مختلفين

الزمالك (2000-2001)

الإسماعيلي (2001-2002)

كأس مصر مع الزمالك موسم 1998-1999

بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس موسم 1999-2000

البطولة الأفروآسيوية موسم 1997-1998

كما حقق إنجازات لافتة مع المنتخب العسكري أبرزها:

4 ألقاب كأس عالم عسكرية أعوام 1999و2001 و2005 و2007.

بطولتي أفريقيا عسكرية عامي 1998 و2004.

نجاح تدريبي بعد الاعتزال

ولم يتوقف عطاء عبد الحميد بسيوني عند المستطيل الأخضر، فبعد اعتزاله اتجه إلى مجال التدريب ونجح في قيادة عدد من أندية الدوري الممتاز، أبرزها طلائع الجيش الذي قاده لتحقيق أول لقب في تاريخه بالفوز ببطولة السوبر المحلي على حساب النادي الأهلي.

عبدالحميد بسوني الزمالك منتخب مصر مسيرة عبدالحميد بسوني

