كاف يكرم الركراكي رغم تتويج السنغال | تكتيكات استثنائية وأداء مغربي رائع في البطولة القارية

اختير المغربي وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس كأفضل مدرب في النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026 التي أقيمت فعالياتها على الأراضي المغربية تقديرا لأدائه المميز والبراعة التكتيكية التي قدمها مع المنتخب طوال فترة البطولة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» منح الركراكي هذه الجائزة متفوقا على بابي ثياو المدير الفني للمنتخب السنغالي الذي قاد فريقه للتتويج باللقب القاري رغم المنافسة القوية التي قدمها المنتخب المغربي صاحب الأرض.

السنغال تتوج باللقب بهدف قاتل

وتوج المنتخب السنغالي بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على المغرب بهدف دون رد سجله اللاعب بابي جايي في الوقت الإضافي للمباراة النهائية في لقطة حاسمة ضمن أحداث اللقاء.

ويعد هذا النهائي هو الثالث في تاريخ كأس الأمم الأفريقية الذي يحسم بعد وقت إضافي بعد مواجهتي إثيوبيا أمام مصر عام 1962 وغانا أمام تونس عام 1965.

تألق دفاعي مستمر للسنغال

وعلى الصعيد الدفاعي واصل المنتخب السنغالي تقديم أداء ثابت بعد أن حافظ على شباكه نظيفة في 17 مباراة من أصل 25 مباراة شارك فيها بالبطولة على مدار تاريخه، منذ خسارة النهائي أمام الجزائر في نسخة 2019.

ورغم تتويج السنغال باللقب فإن تكتيكات الركراكي وقراءته الدقيقة للمباريات أكسبته اعترافا واسعا كأفضل مدرب مؤكدا مكانة المدربين المغاربة على الساحة القارية وقدرته على منافسة أقوى الفرق في أفريقيا.

من لاعب إلى مدرب والنهاية واحدة

بين نهائي 2004 ونهائي النسخة الحالية يتجدد المشهد ذاته بالنسبة للركراكي لكن باختلاف الدور، إذ انتقل من لاعب داخل المستطيل الأخضر إلى مدرب يقود الجهاز الفني دون أن يتمكن من تغيير النهاية القاسية، لتظل العقدة حاضرة رغم تبدل المواقع والمسؤوليات.

عقدة أفريقية رغم النجاحات

تؤكد هذه الخسارة أن النهائيات الأفريقية ما زالت تمثل عقدة شخصية للركراكي على الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققها على مستوى التدريب لتبقى منصات التتويج القارية حلما مؤجلا في مسيرته ينتظر لحظة كسر النحس في المستقبل.

مغرب قوي وإنجاز عالمي

دخل وليد الركراكي النهائي وهو يقود منتخبنا مغربيا يعيش واحدة من أفضل فتراته الكروية فالمدرب الذي صنع التاريخ في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر قاد منتخب المغرب إلى نصف النهائي كأول منتخب أفريقي وعربي يبلغ هذا الدور ليعيد تعريف طموح الكرة المغربية على الساحة العالمية.

نجاح قطر في ظروف استثنائية

جاء إنجاز مونديال قطر في ظروف استثنائية بعدما تولى الركراكي المهمة قبل ثلاثة أشهر فقط من انطلاق البطولة خلفا للبوسني وحيد خليلودجيتش ليقود منتخبنا أطاح ببلجيكا وإسبانيا والبرتغال قبل أن يتوقف المشوار أمام فرنسا في تجربة ستظل علامة فارقة في تاريخ الكرة المغربية.