قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضل صوم الإثنين والخميس .. الإفتاء توضح
أشرف صبحى: الدولة المصرية تدعم المدرب الوطني.. وعلاقتنا بالأشقاء إيجابية
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاف يكرم الركراكي رغم تتويج السنغال | تكتيكات استثنائية وأداء مغربي رائع في البطولة القارية

وليد الركراكي
وليد الركراكي
منتصر الرفاعي

اختير المغربي وليد الركراكي  المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس كأفضل مدرب في النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026 التي أقيمت فعالياتها على الأراضي المغربية تقديرا لأدائه المميز والبراعة التكتيكية التي قدمها مع المنتخب طوال فترة البطولة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» منح الركراكي هذه الجائزة متفوقا على بابي ثياو المدير الفني للمنتخب السنغالي الذي قاد فريقه للتتويج باللقب القاري رغم المنافسة القوية التي قدمها المنتخب المغربي صاحب الأرض.

السنغال تتوج باللقب بهدف قاتل

وتوج المنتخب السنغالي بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على المغرب بهدف دون رد سجله اللاعب بابي جايي في الوقت الإضافي للمباراة النهائية في لقطة حاسمة ضمن أحداث اللقاء.

ويعد هذا النهائي هو الثالث في تاريخ كأس الأمم الأفريقية الذي يحسم بعد وقت إضافي بعد مواجهتي إثيوبيا أمام مصر عام 1962 وغانا أمام تونس عام 1965.

تألق دفاعي مستمر للسنغال

وعلى الصعيد الدفاعي واصل المنتخب السنغالي تقديم أداء ثابت بعد أن حافظ على شباكه نظيفة في 17 مباراة من أصل 25 مباراة شارك فيها بالبطولة على مدار تاريخه، منذ خسارة النهائي أمام الجزائر في نسخة 2019.

ورغم تتويج السنغال باللقب فإن تكتيكات الركراكي وقراءته الدقيقة للمباريات أكسبته اعترافا واسعا كأفضل مدرب مؤكدا مكانة المدربين المغاربة على الساحة القارية وقدرته على منافسة أقوى الفرق في أفريقيا.

من لاعب إلى مدرب والنهاية واحدة

بين نهائي 2004 ونهائي النسخة الحالية يتجدد المشهد ذاته بالنسبة للركراكي لكن باختلاف الدور، إذ انتقل من لاعب داخل المستطيل الأخضر إلى مدرب يقود الجهاز الفني دون أن يتمكن من تغيير النهاية القاسية، لتظل العقدة حاضرة رغم تبدل المواقع والمسؤوليات.

عقدة أفريقية رغم النجاحات

تؤكد هذه الخسارة أن النهائيات الأفريقية ما زالت تمثل عقدة شخصية للركراكي على الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققها على مستوى التدريب لتبقى منصات التتويج القارية حلما مؤجلا في مسيرته ينتظر لحظة كسر النحس في المستقبل.

مغرب قوي وإنجاز عالمي 

دخل وليد الركراكي النهائي وهو يقود منتخبنا مغربيا يعيش واحدة من أفضل فتراته الكروية فالمدرب الذي صنع التاريخ في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر قاد منتخب المغرب إلى نصف النهائي كأول منتخب أفريقي وعربي يبلغ هذا الدور ليعيد تعريف طموح الكرة المغربية على الساحة العالمية.

نجاح قطر في ظروف استثنائية

جاء إنجاز مونديال قطر في ظروف استثنائية بعدما تولى الركراكي المهمة قبل ثلاثة أشهر فقط من انطلاق البطولة خلفا للبوسني وحيد خليلودجيتش ليقود منتخبنا أطاح ببلجيكا وإسبانيا والبرتغال قبل أن يتوقف المشوار أمام فرنسا في تجربة ستظل علامة فارقة في تاريخ الكرة المغربية. 

وليد الركراكي منتخب المغرب منتخب السنغال مدرب منتخب المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

ترشيحاتنا

بوتين

بوتين: إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد لتحقيق تسوية سلمية بالشرق الأوسط

الرئيس السيسي

يوسف زادة: السياسة المصرية في دافوس تعكس دورًا محوريًا بالملفات الإقليمية والدولية

ياميش رمضان

ياميش رمضان في متناول الجميع وأرخص من العام الماضي.. مفاجأة للمصريين

بالصور

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

فيديو

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد