إندونيسيا ..مصرع 7 أشخاص وفقدان 82 آخرين بعد وقوع انهيار أرضي
التضامن تقتحم "عش الدبابير".. تغلق مؤسسات مخالفة.. والحفاظ على المصلحة الفضلى لنزلاء دور الرعاية
طعنة غدر من القريب.. شاب يدفع حياته ثمنا لطمع ابن عمه في موتوسيكل
منتخب مصر يواجه أوغندا في ختام دور المجموعات بأمم أفريقيا لكرة اليد
4 شرائح للتصالح في سرقة الكهرباء.. البرلمان يناقش التقنين بدل الحبس
أخبار التوك شو | مصطفى بكري ينتقد أسعار تقنين الأراضي.. وعمرو أديب: ترامب قال شِعر في الرئيس السيسي
كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك
حكم من تيمم ثم وجد الماء قبل الشروع في الصلاة.. الإفتاء توضح
روسيا تسقط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
دعاء اليوم الخامس من شعبان.. يبدل حالك من شقي محروم إلى غني
أخبار السيارات| إم جي 5 فبريكا هاي لاين بهذا السعر.. أرخص 5 عربيات رياضية في مصر
تقديرات إسرائيلية: زيادة الانتشار العسكري الأمريكي مقدمة لهجوم على إيران
منتخب مصر يواجه أوغندا في ختام دور المجموعات بأمم أفريقيا لكرة اليد

رباب الهواري

تتجه أنظار جماهير كرة اليد المصرية، ظهر اليوم السبت، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر لكرة اليد بنظيره المنتخب الأوغندي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، المقامة حاليًا في رواندا خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجاري.

استعدادات منتخب مصر قبل مواجهة أوغندا

يدخل منتخب مصر اللقاء بقيادة مديره الفني الإسباني خافيير باسكوال، وسط حالة من التركيز الشديد، بعدما نجح الفريق في تحقيق بداية قوية خلال مشواره في البطولة. ويسعى الجهاز الفني لاستغلال مباراة أوغندا من أجل مواصلة تقديم الأداء المميز، وتجربة بعض الخطط الفنية، ومنح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.
 

تأهل مبكر للفراعنة إلى ربع النهائي

وكان منتخب اليد المصري قد ضمن التأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي من البطولة، بعد تحقيق الفوز في مباراة الافتتاح أمام منتخب الجابون، في لقاء شهد تفوقًا واضحًا للفراعنة على المستويين البدني والفني، ما منح الجهاز الفني قدرًا من الاطمئنان قبل ختام دور المجموعات.

موعد مباراة مصر وأوغندا والقناة الناقلة

تقام مباراة مصر وأوغندا في تمام الواحدة ظهر اليوم السبت، وتُذاع المواجهة حصريًا عبر شاشة قناة أون سبورت، التي تنقل فعاليات البطولة بشكل مباشر، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء
 

طموحات الفراعنة في البطولة

يطمح منتخب مصر إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة بقوة على لقب البطولة، في إطار الاستعداد للمشاركات الدولية المقبلة، وعلى رأسها البطولات العالمية، حيث يسعى الفراعنة لتأكيد مكانتهم كأحد أقوى منتخبات القارة السمراء في كرة اليد


 

