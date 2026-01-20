قنصل مصر في رواندا يستقبل بعثة منتخب اليد استعدادًا لأمم أفريقيا

حرص طارق السعودي، قنصل مصر في رواندا، على استقبال بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد فجر اليوم، الثلاثاء، فور وصولها إلى العاصمة الرواندية، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها رواندا خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الجاري.

ويشارك منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة التي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، حيث غادرت البعثة القاهرة مساء أمس، الاثنين، متوجهة إلى رواندا، برئاسة خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًا من:

محمد علي، محمد عصام الطيار، عبدالرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز “جدو”، يحيى الدرع، وسيف الدرع.