أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

هاجم إلاعلامي أحمد موسي المدير الفني للمغرب وليد الركراكي بعد تتويج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على المغرب بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط .

و كتب أحمد موسي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي أكس:وليد الركراكى مدرب فاشل بصراحة وأضاع البطولة على المغرب .. مدرب فشل فى الحصول على أمم أفريقيا رغم إقامة النهائى امام جماهيره وتسبب فى ضياع ضربة جزاء كانت ستمنح البطولة للمغرب بترك دياز يسدد بدلا من حكيمى.. الركراكى مدرب لا يجيد سوى مهاجمة المنتخبات الأخرى.

وشهدت أرضية ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط الذي احتضن المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، احتفالات صاخبة من جانب لاعبي السنغال عقب التتويج بلقب البطولة بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0.

واحتفل اللاعبون بأعلام منتخب السنغال مع الجماهير السنغالية الحاضرة في الملعب.



توج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل بابي جاي هدف السنغال من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 4 من الشوط الأول الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وبذلك اللقب يرفع السنغال ألقاب في بطولة كأس الأمم الإفريقية للقب الثاني في تاريخه.