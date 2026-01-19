قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار المساء مكتوبة.. كلمات من سنة النبي ترفع عنك هموم الدنيا
17 عامًا من الصمت .. سيدة بشتيل تكشف عنفًا وتفاصيل مؤلمة
في اتصال هاتفي.. رئيس الوزراء يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء
نحن أبطال كأس أفريقيا | تحرك صادم من المغرب إلى الكاف بسبب السنغال
النصر يجهز حفل تكريم لـ ساديو ماني بعد تتويج السنغال بأمم أفريقيا
خلصانة بـ إعتذار .. تفاصيل إنتهاء أزمة كابتن ماجد في الزمالك
رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لـ البابا تواضروس الثاني
درجة الحرارة 8 في الليل .. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
مبيصرفش علينا وعايز ياخد شقايا .. تفاصيل مثيرة في ضرب رجل زوجته بالبراجيل
انتصار لمحدودي الدخل.. رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون.. التفاصيل كاملة
3 ركلات ترجيح مهدرة تغيّر تاريخ المغرب في كأس الأمم الأفريقية
رياضة

بيان رسمي.. الكاف يدين أحداث نهائي أمم أفريقيا بين السنغال والمغرب

سارة عبد الله

أدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بشدة السلوك غير المقبول الذي صدر عن بعض اللاعبين والمسؤولين خلال نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي جمع بين المغرب والسنغال في الرباط مساء الأحد.

وأكد الرفض القاطع لأي تصرفات غير لائقة تحدث أثناء المباريات، لا سيما تلك التي تستهدف طاقم التحكيم أو منظمي اللقاء.

ويقوم الاتحاد حاليا بمراجعة جميع اللقطات المصورة المتعلقة بالأحداث، ثم إحالة الملف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يثبت تورطه.

وحسمت السنغال الفوز 1-صفر في الوقت الإضافي لتحصد لقب كأس الأمم للمرة الثانية في آخر ثلاث نسخ، وبعدها قال ماني إنها آخر بطولة قارية له.

وقال لاعب النصر السعودي (33 عاما) للصحفيين "كأس الأمم الأفريقية الأخيرة لي؟ نعم، أعتقد أنني قلتها سأتوقف هنا.

"أعتقد أن الجيل القادم مستعد وسيؤدي المهمة، سأكون الرجل الثاني عشر في الفريق".

وبدا أفضل لاعب في أفريقيا مرتين مترددا في مغادرة الملعب عندما اقتحمه مدربه بغضب وأشار للاعبيه بالمغادرة.

نهائي كأس الأمم الإفريقية المغرب والسنغال الاتحاد الافريقي المغرب السنغال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

