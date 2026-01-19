بيان رسمي.. الكاف يدين أحداث نهائي أمم أفريقيا بين السنغال والمغرب

أدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بشدة السلوك غير المقبول الذي صدر عن بعض اللاعبين والمسؤولين خلال نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي جمع بين المغرب والسنغال في الرباط مساء الأحد.

وأكد الرفض القاطع لأي تصرفات غير لائقة تحدث أثناء المباريات، لا سيما تلك التي تستهدف طاقم التحكيم أو منظمي اللقاء.

ويقوم الاتحاد حاليا بمراجعة جميع اللقطات المصورة المتعلقة بالأحداث، ثم إحالة الملف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يثبت تورطه.

وحسمت السنغال الفوز 1-صفر في الوقت الإضافي لتحصد لقب كأس الأمم للمرة الثانية في آخر ثلاث نسخ، وبعدها قال ماني إنها آخر بطولة قارية له.

وقال لاعب النصر السعودي (33 عاما) للصحفيين "كأس الأمم الأفريقية الأخيرة لي؟ نعم، أعتقد أنني قلتها سأتوقف هنا.

"أعتقد أن الجيل القادم مستعد وسيؤدي المهمة، سأكون الرجل الثاني عشر في الفريق".

وبدا أفضل لاعب في أفريقيا مرتين مترددا في مغادرة الملعب عندما اقتحمه مدربه بغضب وأشار للاعبيه بالمغادرة.