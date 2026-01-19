جاري قيده إفريقيا.. نجم الزمالك السابق يخضع للكشف الطبي في الأهلي

يخضع حاليا أحمد عيد لاعب النادي المصري الحالي والزمالك السابق لإجراءات الكشف الطبي، تمهيدًا لانضمامه إلى النادي الأهلي.



وجاءت صفقة انتقال أحمد عيد إلي النادى الأهلي عقب تنسيق مباشر بين كامل أبو علي رئيس النادي المصري ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حيث تم الانتهاء من جميع الإجراءات التعاقدية بنجاح.



ومن المقرر أن ينضم أحمد عيد إلى صفوف النادي الأهلي بداية من الفترة المقبلة، لتُعد هذه الصفقة واحدة من أوائل الصفقات المعلنة بين الناديين منذ عدة سنوات طويلة، في إطار حصول النادي الأهلي على خدمات لاعب النادي المصري.



ومن المقرر أن يتم قيد أحمد عيد ضمن قائمة النادي الأهلي المحلية والإفريقية من أجل اللحاق بالمشاركة في مباراة يانج أفريكانز التنزاني المقبلة.



ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره فريق يانج افريكانز يوم الجمعة القادم فى دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.