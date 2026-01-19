بعد تردد اسمه على طاولة الأهلي .. من هو كيفن مونزيالو المرشح للانضمام للقلعة الحمراء

دخل اسم الكونغولي كيفن مونزيالو بقوة في دائرة الاهتمام داخل الأوساط الكروية المصرية بعدما ارتبط بإمكانية الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في ظل سعي الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب لتدعيم الخط الأمامي بلاعب يمتلك حلولًا هجومية متنوعة قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم.

ويعد مونزيالو أحد أبرز لاعبي دوري الدرجة الثانية الهولندي هذا الموسم بعد المستويات اللافتة التي قدمها مع فريقه دين بوش حيث فرض نفسه كعنصر هجومي مؤثر بفضل قدرته على التسجيل وصناعة الفرص ما جعله محط أنظار عدد من الأندية داخل وخارج هولندا.

لا عروض رسمية حتى الآن

وبشأن موقف المفاوضات أكدت تقارير هولندية أن نادي دين بوش لم يتلق حتى الآن عرضًا رسميًا من الأهلي موضحًا أن التواصل اقتصر على اتصالات شفهية فقط مع التأكيد على إمكانية وصول عرض رسمي خلال الأيام المقبلة.

وفي الوقت ذاته أشار النادي الهولندي إلى وجود اهتمام من نادي ماجدبورغ الألماني ما يعكس اشتداد المنافسة على ضم اللاعب.

سعر مناسب

وأبدت إدارة دين بوش مرونة واضحة فيما يخص مستقبل مونزيالو حيث لا تمانع رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوية حال وصول عرض مناسب خاصة أن عقد اللاعب يقترب من نهايته إذ يتبقى فيه نحو ستة أشهر فقط بينما تُقدَّر قيمته التسويقية بحوالي 600 ألف دولار وهو رقم قد يجعل الصفقة في متناول الأهلي حال اتخاذ القرار النهائي.

من هو كيفن مونزيالو

يبلغ كيفن مونزيالو من العمر 25 عامًا ولد في فرنسا ويحمل الجنسيتين الفرنسية والكونغولية وسبق له تمثيل منتخب الكونغو على المستوى الدولي ما يمنحه خبرة خارج إطار المنافسات المحلية.

ويبلغ طوله 1.85 متر ويتميز ببنية جسدية قوية تساعده على الالتحامات واللعب المباشر.

ويتمتع مونزيالو بأن دور الفنى داخل الملعب لا يقتصر فقط على مركز المهاجم الصريح داخل منطقة الجزاء إذ يمتلك مرونة تكتيكية كبيرة تجعله قادرًا على اللعب كمهاجم متحرك أو جناح هجومي على الطرفين مع ميل واضح للتحرك خارج الصندوق وصناعة المساحات لزملائه وهو ما يتماشى مع متطلبات الكرة الحديثة.

بدأ مونزيالو مسيرته الكروية داخل أكاديمية يوفنتوس الإيطالي عام 2018 حيث انضم إلى فريق الشباب قبل أن يخوض عدة تجارب إعارة في أوروبا شملت أندية في سويسرا والنمسا بهدف اكتساب الخبرات وصقل إمكانياته الفنية والبدنية.

وجاءت الانطلاقة الحقيقية في مسيرته مع انتقاله إلى الدوري الهولندي حيث وجد ضالته مع دين بوش وقدم أفضل مواسمه على الإطلاق.

وخلال الموسم الحالي شارك في 21 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 7 تمريرات حاسمة ليصبح أحد أبرز المساهمين تهديفيًا وأحد هدافي دوري الدرجة الثانية الهولندي.

وعن مستقبله نقلت وسائل إعلام هولندية أن مونزيالو لا يفكر في الرحيل إلا في حال الانتقال إلى ناد يلعب على مستوى أعلى مؤكدًا في الوقت ذاته شعوره بالراحة والاستقرار مع فريقه الحالي.