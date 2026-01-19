شوبير: لاعب محبوب جدا في الأهلي على وشك الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اقتراب أكثر من لاعب من الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شوبير إن عمر كمال عبدالواحد، بات يُعتبر لاعبًا في سيراميكا كليوباترا، في إشارة لإنهاء تفاصيل انتقاله من الأهلي، وذلك ضمن صفقة مروان عثمان.

وقال شوبير عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، بأن هناك لاعب محبوب جدًا في الأهلي على وشك الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا كذلك.

وختم شوبير إلى أن سيراميكا كليوباترا يجس نبض أحمد عابدين، مدافع الأهلي الشاب، من أجل ضمه أيضًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن خالد عبد الفتاح لاعب نادى سيراميكا كيلوباترا ، والذى يُجيد اللعب أيضاً في مركز المساك وذلك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب رغبة وموافقة الكابتن عبد الظاهر السقا المشرف العام على الفريق والكابتن تامر مصطفى المدير الفني.