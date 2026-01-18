سيراميكا كليوباترا يقترب من الحصول على خدمات «رضا بوبو»

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر بنادي سيراميكا كليوباترا، أن النادي بات قريبًا من التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتابع الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي بين الناديين، ومن الأقرب أن ينضم بوبو إلى سيراميكا على سبيل الإعارة مع وضع بند نية الشراء، ولكن المفاوضات مازالت جارية بين الطرفين.

وقد حقق فريق المقاولون العرب الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وسجّل هدف المقاولون العرب اللاعب إسلام جابر في الدقيقة 33 من انطلاق المباراة من ركلة جزاء.





