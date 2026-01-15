تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة سامي قمصان تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل المقاولون العرب للمباراة بوجود محمود أبو السعود في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من حسن حسين شاكوش، وإبراهيم القاضي، ونادر هشام، وأحمد حسن نيتو، بينما يضم خط الوسط عمر الوحش، وإسلام جابر، ومحمد عبد الناصر، وجواكيم أوجيرا، وعبد الرحمن سمانة، في حين يقود هجوم الفريق حازم العسكري.

البدلاء

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد فوزي، ولؤي وائل، ومحمد هاني تريكة، وشكري نجيب، وإسلام عبد الله، وأحمد حواش، ومحمد وليد، وشالز باسي، ومارن وائل.

ويأمل المقاولون العرب في تحقيق نتيجة إيجابية أمام سيراميكا كليوباترا، لتعزيز موقفه في جدول ترتيب البطولة، ومواصلة المنافسة بقوة في كأس عاصمة مصر.