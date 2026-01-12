المقاولون العرب يفوز على إنبي 2-1 في كأس عاصمة مصر

حقق المقاولون العرب فوزاً صعباً علي نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد عثمان أحمد عثمان في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

افتتح المقاولون العرب التهديف في الدقيقة 2، عن طريق جواكيام أوجيرا ، وأدرك إنبي هدف التعادل في الدقيقة 68، عن طريق أحمد العجوز، ثم عاد المقاولون العرب للتقدم مرة أخري في الدقيقة 72، عن طريق جواكيام أوجيرا.

جاء تشكيل المقاولون العرب ضد إنبي على نحو التالى:

في حراسة المرمي محمد فوزي ، وجوزيف أوشايا وإبراهيم القاضي ومحمد حامد وحسن حسين شاكوش وعمر الوحش ومصطفي جمال وعبدالرحمن سمانة واسلام جابر وشكري نجيب وجواكيم أوجيرا.

وتضم دكة البدلاء :

محمود أبوالسعود وأحمد الطيب واسلام عبداللاه ونادر هشام وتشارلز باساي ومحمد عبدالناصر ومحمد وليد وأحمد حسن تيتو ويوسف صابر.

تشكيل إنبي ضد المقاولون العرب

حراسة المرمى : رمضان مصطفى.

خط الدفاع : محمد حمدي - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - علي محمود .

خط الوسط: زياد كمال - مصطفى شكشك - أحمد العجوز - أحمد كفتة.

خط الهجوم : حامد عبد الله - أحمد زكي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رضا السيد ومحمد جولدي وحازم تمساح ويوسف لبيب ومحمد شرقية وبودين اوسينو وأحمد إسماعيل وعلي إيهاب ومروان داود.