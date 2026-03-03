ضبط 1000 لتر سولار مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالإسكندرية

شنت إدارة تموين برج العرب بالإسكندرية، حملات رقابية موسعة لضبط المخالفات والتصدي لمحاولات التلاعب بالمواد المدعمة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وبناءً على تكليفات مشددة من المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتكثيف الرقابة على حركة تداول المواد البترولية والسلع التموينية.

وأسفرت الحملات، التي قادها محمد العدوي مدير الإدارة، وتحت إشراف السيد عبد الله رئيس الرقابة، عن ضبط سيارة نقل محملة بكمية 1000 لتر من السولار المدعم دون تصريح من الجهات المختصة، وذلك قبل تهريبها وطرحها للبيع في السوق السوداء، بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول المواد البترولية.

وعلى جانب آخر، كثفت الحملات المرور على المخابز البلدية المدعمة والأسواق بنطاق الإدارة، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، في إطار إحكام الرقابة على جودة المنتجات وحماية حقوق المواطنين.

وأكدت مديرية التموين أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، مشددة على استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال الدعم أو الإضرار بمصالح المواطنين.