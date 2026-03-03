قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب : لا خطط لإخلاء السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط
هرفع عليكم الإيجار يا تورّونا عرض كتافكم | قرار عاجل في جريمة ابتزاز بباب الشعرية
الخارجية الأردنية تدعو مواطنيها بالخارج لتوخي الحذر
لبنان : الجيش الإسرائيلي يستهدف المبنيين المهددين فى العباسية والبرج الشمالي
كرة الأهلي النسائية| «فريق 2007» يفوز على رع ويتأهل لنهائي بطولة الجمهورية
مستشار النمسا : الأمن وإمدادات الطاقة والاستقرار الاقتصادي لم يعد من المسلمات
اجتماع وزاري رسمي بشأن دراسة الإصلاحات الضريبية الجديدة بمبادرة التسهيلات
حذف ومفاجآت بين النني وزوجته الثانية .. هل حصل طلاق؟
أشرف زكي: اعتذار أحمد ماهر أنهى الأزمة مع رامز جلال
انفجارات عنيفة تهز حيفا وتل أبيب
الآلاف يحتشدون لأداء صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر | شاهد
عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً
محافظات

ضبط 1000 لتر سولار مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالإسكندرية

أحمد بسيوني

شنت إدارة تموين برج العرب بالإسكندرية، حملات رقابية موسعة لضبط المخالفات والتصدي لمحاولات التلاعب بالمواد المدعمة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وبناءً على تكليفات مشددة من المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتكثيف الرقابة على حركة تداول المواد البترولية والسلع التموينية.

وأسفرت الحملات، التي قادها محمد العدوي مدير الإدارة، وتحت إشراف السيد عبد الله رئيس الرقابة، عن ضبط سيارة نقل محملة بكمية 1000 لتر من السولار المدعم دون تصريح من الجهات المختصة، وذلك قبل تهريبها وطرحها للبيع في السوق السوداء، بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول المواد البترولية.

وعلى جانب آخر، كثفت الحملات المرور على المخابز البلدية المدعمة والأسواق بنطاق الإدارة، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، في إطار إحكام الرقابة على جودة المنتجات وحماية حقوق المواطنين.

وأكدت مديرية التموين أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، مشددة على استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال الدعم أو الإضرار بمصالح المواطنين.

الإسكندرية تموين برج العرب رقابية شريف فاروق أيمن عطية

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

درس التراويح بالجامع الأزهر

درس التراويح بالجامع الأزهر: تقوى الله وإصلاح ذات البين سبيل نجاة الأمة من الفتن

وزارة الأوقاف

الأوقاف: عقد المجلس الثالث من ملتقى الفكر الإسلامي الدولي الأحد المقبل

القارئ عمر علي عوض

وزير الأوقاف يهنئ ابن دولة التلاوة بفوزه بالمركز الثاني في جائزة دبي للقرآن

بالصور

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم.. أكلة سريعة بطعم شرقي

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم

من وداع الأخت إلى حلم الأبوة .. أحمد عبد الحميد يختتم سوا سوا بمشهد إنساني استثنائي

أحمد عبد الحميد

أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه

أرخص سيارات

أطعمة غنية بالزنك تفوق اللوز.. دراسة تكشف أفضلها

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

