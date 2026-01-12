تشكيل المقاولون العرب لمواجهة إنبي فى كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تحت قيادة سامي قمصان المدير الفني، عن تشكيل فريقه لمواجهة إنبي في المباراة التي ستجمع الفريقين بعد قليل فى كأس الرابطة.

يستضيف المقاولون العرب نظيره إنبي بعد قليل على ستاد عثمان أحمد عثمان فى ختام دور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل المقاولون العرب ضد إنبي على نحو التالى:

في حراسة المرمي محمد فوزي ، وجوزيف أوشايا وإبراهيم القاضي ومحمد حامد وحسن حسين شاكوش وعمر الوحش ومصطفي جمال وعبدالرحمن سمانة واسلام جابر وشكري نجيب وجواكيم أوجيرا.

وتضم دكة البدلاء :

محمود أبوالسعود وأحمد الطيب واسلام عبداللاه ونادر هشام وتشارلز باساي ومحمد عبدالناصر ومحمد وليد وأحمد حسن تيتو ويوسف صابر.