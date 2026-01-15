تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب بكأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا بوجود إسلام ريشة في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من فارس شافعي، ومحمد المغربي، وإسلام عبد الله، ويوسف جمال، بينما يضم الفريق عناصر شابة على مقاعد البدلاء لدعم التشكيل الأساسي خلال اللقاء.

البدلاء

وضمت قائمة بدلاء سيراميكا كليوباترا كلًا من عمر درويش، ومحمد رضا، وماهر خالد، وأحمد عزت، وعيسى علي ماهر، ومحمد سعد، إلى جانب أحمد جابر، وعبد الرؤوف عمر، ومحمود زوكا، ويونس ربيع، وحسام معبدي، وأحمد الشرقاوي، وعزت منصور، ومحمود سمير، وعبد الرحمن النحاس.

ويخوض سيراميكا كليوباترا المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المقاولون العرب، في ظل المنافسة القوية التي تشهدها بطولة كأس عاصمة مصر، وسعي الفريق لتحسين موقعه في جدول الترتيب خلال الجولة السابعة من المسابقة.