المقاولون العرب يتقدم على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف بالشوط الأول بكأس عاصمة مصر

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريق سيراميكا كليوباترا وفريق المقاولون العرب بتقدم ذئاب الجبل بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وسجل هدف المقاولون العرب اللاعب إسلام جابر في الدقيقة 33 من انطلاق المباراة من ركلة جزاء.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا بوجود إسلام ريشة في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من فارس شافعي، ومحمد المغربي، وإسلام عبد الله، ويوسف جمال، بينما يضم الفريق عناصر شابة على مقاعد البدلاء لدعم التشكيل الأساسي خلال اللقاء.

البدلاء

وضمت قائمة بدلاء سيراميكا كليوباترا كلًا من عمر درويش، ومحمد رضا، وماهر خالد، وأحمد عزت، وعيسى علي ماهر، ومحمد سعد، إلى جانب أحمد جابر، وعبد الرؤوف عمر، ومحمود زوكا، ويونس ربيع، وحسام معبدي، وأحمد الشرقاوي، وعزت منصور، ومحمود سمير، وعبد الرحمن النحاس.

تشكيل المقاولون العرب

أعلن الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة سامي قمصان تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل المقاولون العرب للمباراة بوجود محمود أبو السعود في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من حسن حسين شاكوش، وإبراهيم القاضي، ونادر هشام، وأحمد حسن نيتو، بينما يضم خط الوسط عمر الوحش، وإسلام جابر، ومحمد عبد الناصر، وجواكيم أوجيرا، وعبد الرحمن سمانة، في حين يقود هجوم الفريق حازم العسكري.

البدلاء

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد فوزي، ولؤي وائل، ومحمد هاني تريكة، وشكري نجيب، وإسلام عبد الله، وأحمد حواش، ومحمد وليد، وشالز باسي، ومارن وائل.