اليوم.. نهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة بين الأهلي والزمالك

يُقام اليوم الإثنين، نهائي بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة رجال، بين فريقي الأهلي والزمالك، على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وانطلقت منافسات البطولة يوم الجمعة الماضي 16 يناير، وتُختتم اليوم الإثنين 19 يناير.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويسبقها لقاء بتروجت والاتحاد السكندري في الساعة السادسة مساءً، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، كما فاز على بتروجت في الجولة الثانية بالنتيجة ذاتها.

وحقق الزمالك الفوز على بتروجت في الجولة الأولى، بنتيجة 3-1، بينما فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0.

ويشارك في بطولة السوبر المصري للكرة الطائرة 4 فرق، وهم الأهلي، الزمالك، بتروجت، والاتحاد السكندري.