كندا تدرس إرسال قوات إلى جرينلاند ضمن تدريبات الناتو بقيادة الدنمارك
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
دعاء استقبال شهر شعبان.. كلمات مستحبة للرزق الواسع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي مستهل اليوم
الأرصاد تكشف 7 نصائح لقيادة آمنة في الضباب
موسكو تحذر: خطط بريطانيا لاعتراض السفن الروسية تصعيد خطير
كيف نظم القانون حق المتضررين من قرارات الحبس الاحتياطي في الحصول على تعويض؟
أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين
دعاء الفجر آخر يوم من شهر رجب.. اجعله ختام مسك بأفضل الدعوات
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم JMC فيجاس 2026 الجديدة؟
الدينار يرتفع .. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
صحيفة: إدارة ترامب تدرس منح اللجوء لليهود البريطانيين
اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي مستهل اليوم

علياء فوزى

تباينت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر، بداية تعاملات الأسبوع الجاري.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر خلال مستهل اليوم الإثنين 19 يناير 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 19-1-2026

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-1-2026:

سعر الشراء: 47.33 جنيه.

سعر البيع: 47.43 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-1-2026

سعر الشراء: 31.57 جنيه.

سعر البيع: 31.82 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-1-2026

سعر الشراء: 33.98 جنيه.

سعر البيع: 34.19 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين 19-1-2026 

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-1-2026

سعر الشراء: 54.8 جنيه.

سعر البيع: 55.14 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-1-2026

سعر الشراء: 63.26 جنيه.

سعر البيع: 63.61 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-1-2026

سعر الشراء: 58.87 جنيه.

سعر البيع: 59.23 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-1-2026

سعر الشراء: 7.33 جنيه.

سعر البيع: 7.38 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-1-2026

سعر الشراء: 5.11 جنيه.

سعر البيع: 5.14 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-1-2026

سعر الشراء: 4.67 جنيه.

سعر البيع: 4.70 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين 19-1-2026

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-1-2026

سعر الشراء: 6.79 جنيه.

سعر البيع: 6.80 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-1-2026

سعر الشراء: 29.82 جنيه.

سعر البيع: 30.05 جنيه. 

