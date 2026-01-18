قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«احذروا على الطرق».. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحاً وأمطار تضرب هذه المناطق
فيديو صادم في إدفو| شاب يهدم ضريح الشيخ أويس القرني بالفأس.. الأهالي يكشفون
كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية
الدوري السعودي .. القادسية يسحق الحزم 5-1 ويقفز للمربع الذهبي
الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا
الجيش السوري يعلن الوقف الكامل لإطلاق النار على كافة الجبهات.. تفاصيل
الرئيس السيسي يهنئ موسيفيني بإعادة انتخابه رئيساً لأوغندا
الإفتاء: الرسول كان يصوم أكثر ما يصوم في شهر شعبان
تخفيض ساعات عمل الموظفة من ذوي الإعاقة المرضعة لطفلها حتى بلوغه العامين
أستاذ علاقات دولية: اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ مهامها رسميًا من القاهرة
وزير التموين بمجلس الشيوخ: توفير السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان
اقتصاد

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

أسعار الدولار
أسعار الدولار
علياء فوزى

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار في البنوك ختام تعاملات اليوم الأحد 18 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، التعمير والإسكان، كريدى أجريكول) لنحو 47.40 جنيه للشراء و 47.50 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي لنحو 47.39 جنيه للشراء و 47.49 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو 47.36 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (الشركة المصرفية العربية، قناة السويس، الأهلي المتحد، تنمية الصادرات) لنحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (العربي الإفريقي، التنمية الصناعية، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، الأهلي، مصر، المصرف المتحد) حوالي 47.33 جنيه للشراء و 47.43 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك  إتش إس بي سيHSBC نحو 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك (أبو ظبي الأول، أبو ظبي التجاري، البركة، نكست، العقاري المصري العربي) نحو 47.30 جنيه للشراء و47.40  جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العقاري المصري العربي، ميد بنك) لنحو 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة عند 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك المركزي لنحو 47.32 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد

 47.40 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد

47.24 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الأحد

47.37 جنيه للبيع

سعر الدولار الأمريكى البنك الأهلي سعر الدولار الجنيه المصري بنك الأهلي الكويتي

