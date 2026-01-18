ارتفع في 7 بنوك.. أسعار صرف الدولار اليوم الأحد

ارتفع أسعار صرف الدولار اليوم الأحد 18-1-2025، مقابل الجنيه في 7 بنوك .

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك نكست 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.