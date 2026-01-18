قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صراع الأسود.. تشكيل المغرب والسنغال المتوقع لنهائي أمم أفريقيا
اليوم.. أولي جلسات محاكمة قاتل عروسه في المنوفية
مع اقتراب رمضان 2026 .. اعرف أسعار البلح والزبيب | فيديو
رسالة إيمانية | علي جمعة: الثقة بالله تصنع قلبًا مفتوحًا ونفسًا هادئة.. وهذا سر الطمأنينة
واشنطن تكشف تفاصيل تعليق إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
إيطاليا: الشراكة مع الهند تزداد قوة بعد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ونيودلهي
موسيفيني يحسم الرئاسة لولاية سابعة وسط جدل انتخابي واسع واتهامات بالتزوير
قيادة العمليات المركزية الأمريكية: غارات في سوريا تقتــ.ـل قياديًا مرتبطًا بالقاعدة وداعش
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 18 يناير 2026
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ 118من مصر إلى غزة
وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض
صفية العمري لـ صدى البلد: لم أعتزل التمثيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 18-1-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يشهد سعر  سعر الدولار أمام الجنيه استقرارًا في أول تعاملات له صباح اليوم الأحد الموافق 18-1-2026 بالتوازي مع بدء العمل في البنوك .

الدولار يستقر 

وشهد سعر الصرف الأجنبي ثباتًا أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي بعد تعطل العمل في البنوك قبل يومين.

سعر الدولار مقابل الجنيه

البنوك تتعطل

واعلن البنك المركزي المصري منذ الخميس الماضي تعطيل العمل بكافة البنوك صبيحة الجمعة وحتي السبت وهو اجراء متبع دوريًا بمناسبة تزامنه مع موعد تطبيق الراحة الأسبوعية لكل العاملين بالجهاز المصرفي على مختلف المحافظات والمدن المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار وفقًا لأخر يوم عمل في البنك المركزي المصري نحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وبلغ سعر أقل دولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سجل سعر ثاني أقل دولار مقابل الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.20 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية والتنمية الصناعية.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، كريدي أجريكول".

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، ميد بنك، HSBC،المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، التعمير والاسكان، المصرف المتحد، نكست، بيت التمويل الكويتي، قناة السويس، فيصل الاسلامي، العربي الإفريقي الدولي،مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB”.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.26 جنيه للشراء و 47.36 جنيه للبيع في بنك سايب

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

أصول البنك المركزي

صعد صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي المصري بمقدار 1.4 مليار دولار على أساس شهري وذلك بنهاية العام المالي المصرفي الماضي “ديسمبر 2025”

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تضمن وصول إجمالي الأصول الأجنبية لـ13.3 مليار دولار بعد أن اقتربت من 12 مليار دولار في نوفبر السابق له.

وبحسب تقرير الربع الثالث من العام الميلادي الماضي فقد ارتفعت الأصول النقدية في سبتمبر الماضي إلي 181.2 مليار جنيه لتبلغ الأرصدة لدي البنوك داخل مصر نحو 2,71 تريليون جنيه.

وارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بقيمة 9.8 تريليون جنيه في سبتمبر السابق

بينما وصلت الأصول الأخري إلي 3.326 تريليون جنيه  في نفس الفترة

ويعكس مؤشر الأصول الأجنبي في البنك المركزي المصري؛ استقرار السيولة والأصول داخل الجهاز المصرفي وهو ما يؤكد قدرة الصلابة لديه على مواجهة الظروف الصعبة بما في ذلك الإلتزامات المتعلقة بالعملات الأجنبية.

سعر الدولار سعر اعلي دولار اليوم سعر اقل دولار اليوم اخبار مصر مال واعمال سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

لقب الدوري المصري

تطور جديد في قضية سحب لقب الدوري المصري من الأهلي.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا: الحمد لله على كل شيء

توروب

خطة الأهلي تكشف أسرار «يانج أفريكانز».. تقرير فني شامل قبل المباراة

يوسف أوباما

بيراميدز يفتح باب الرحيل.. «أوباما» بين الدوري العراقي وسيراميكا | جلسات حاسمة قريبًا

بالصور

بعد تبادل ألفاظ بذيئة مع ترامب.. فورد توقف عاملاً عن العمل

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد