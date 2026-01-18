سعر الدولار اليوم الأحد 18-1-2026

يشهد سعر سعر الدولار أمام الجنيه استقرارًا في أول تعاملات له صباح اليوم الأحد الموافق 18-1-2026 بالتوازي مع بدء العمل في البنوك .

الدولار يستقر

وشهد سعر الصرف الأجنبي ثباتًا أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي بعد تعطل العمل في البنوك قبل يومين.

البنوك تتعطل

واعلن البنك المركزي المصري منذ الخميس الماضي تعطيل العمل بكافة البنوك صبيحة الجمعة وحتي السبت وهو اجراء متبع دوريًا بمناسبة تزامنه مع موعد تطبيق الراحة الأسبوعية لكل العاملين بالجهاز المصرفي على مختلف المحافظات والمدن المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار وفقًا لأخر يوم عمل في البنك المركزي المصري نحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ سعر أقل دولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سجل سعر ثاني أقل دولار مقابل الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.20 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية والتنمية الصناعية.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، ميد بنك، HSBC،المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، التعمير والاسكان، المصرف المتحد، نكست، بيت التمويل الكويتي، قناة السويس، فيصل الاسلامي، العربي الإفريقي الدولي،مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB”.

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.26 جنيه للشراء و 47.36 جنيه للبيع في بنك سايب

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

أصول البنك المركزي

صعد صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي المصري بمقدار 1.4 مليار دولار على أساس شهري وذلك بنهاية العام المالي المصرفي الماضي “ديسمبر 2025”

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تضمن وصول إجمالي الأصول الأجنبية لـ13.3 مليار دولار بعد أن اقتربت من 12 مليار دولار في نوفبر السابق له.

وبحسب تقرير الربع الثالث من العام الميلادي الماضي فقد ارتفعت الأصول النقدية في سبتمبر الماضي إلي 181.2 مليار جنيه لتبلغ الأرصدة لدي البنوك داخل مصر نحو 2,71 تريليون جنيه.

وارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بقيمة 9.8 تريليون جنيه في سبتمبر السابق

بينما وصلت الأصول الأخري إلي 3.326 تريليون جنيه في نفس الفترة

ويعكس مؤشر الأصول الأجنبي في البنك المركزي المصري؛ استقرار السيولة والأصول داخل الجهاز المصرفي وهو ما يؤكد قدرة الصلابة لديه على مواجهة الظروف الصعبة بما في ذلك الإلتزامات المتعلقة بالعملات الأجنبية.