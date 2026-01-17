14.3مليار دولار.. قفزة غير مسبوقة في حيازة السعودية للسندات الأميركية



قفزت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية بأكبر وتيرة شهرية على الإطلاق، مع صافي شراء بلغ 14.3 مليار دولار، في نوفمبر 2025، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية.

ويمثل هذا الارتفاع الاستثنائي نقطة تحول في الاستراتيجية الاستثمارية السعودية تجاه الدَّين الأميركي، وسط تقلبات الأسواق العالمية، وتوقعات بمراجعة مسار السياسة النقدية الأميركية خلال 2026.

أكبر قفزة منذ أكثر من نصف قرن

تشير مراجعة البيانات التاريخية إلى أن هذه القفزة هي أعلى زيادة شهرية على الإطلاق في تاريخ حيازة السعودية لسندات الخزانة الأميركية، متجاوزةً أي تحرك سابق منذ بدء السجلات في ديسمبر 1974.

ويعزز هذا الرقم غير المسبوق من فرضية أن المملكة تتبنى توجهاً استثمارياً أكثر جرأة في إدارة احتياطياتها الأجنبية، مع تركيز أكبر على أدوات الدخل الثابت الأميركية.