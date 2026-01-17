سعر الدولار مساء اليوم السبت 17-1-2026

استمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 17-1-2026.

الدولار ثابت

وأظهر سعر الدولار ثبوتًا لليوم الثاني على التوالي وذلك في آخر يوم إجازة رسمية قررتها البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار وفقًا لأخر يوم عمل في البنك المركزي المصري نحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ سعر أقل دولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سجل سعر ثاني أقل دولار مقابل الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.20 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية والتنمية الصناعية.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، ميد بنك، HSBC،المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، التعمير والاسكان، المصرف المتحد، نكست، بيت التمويل الكويتي، قناة السويس، فيصل الاسلامي، العربي الإفريقي الدولي،مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB”.

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.26 جنيه للشراء و 47.36 جنيه للبيع في بنك سايب

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.